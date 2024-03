Der Lucid Motors Gravity soll 80.000 Dollar aufwärts kosten und Ende 2024 erscheinen. Lucid Motors

Im Kontext des Booms rund um E-Mobilität sind zahlreiche Start-ups aus dem Boden geschossen, die es mit den Großen der Branche aufnehmen wollen. Eines von ihnen ist das US-amerikanische Unternehmen Lucid Motors. Und wie viele andere Unternehmen dieser Art gibt auch Lucid mehr Geld aus, als es verdient: Ende 2023 lag das Kapital zwar noch bei 4,78 Milliarden Dollar, allerdings gesteht man ein, dass rund eine Milliarde Dollar pro Quartal vernichtet wird.

Von Vorteil ist für das Start-up, dass man einen wohlhabenden Investor an der Hand hat: Rund 60 Prozent an Lucid Motors gehören dem saudi-arabischen Investmentfonds. Allerdings betont Lucid-CEO Peter Rawlinson gegenüber der "Financial Times", dass man sich nicht allein auf den "grenzenlosen Reichtum" Saudia-Arabiens verlassen wolle und sich daher 2024 nach neuen Geldquellen umsehe. Bis 2025 komme man mit dem aktuellen Kapital zwar noch aus, für die Zukunft seien aber neue Finanzierungsrunden nötig.

Der saudi-arabische Fonds, laut Rawlinson einen "langfristiger" und "loyaler" Eigentümer, hat bisher 5,4 Milliarden Dollar in das Projekt gesteckt, inklusive 1,8 Milliarden Dollar im Rahmen einer drei Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr. Für das saudische Königreich ist das Investment Teil der Strategie, als Alternative zu Öl verstärkt auf nachhaltige Technologien zu setzen.

Verlustgeschäft

Im vergangenen Jahr hat Lucid einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar eingefahren, nach Bekanntgabe der Bilanz brach die Aktie um 17 Prozent ein. Insgesamt hat die Lucid-Aktie seit dem Börsengang dem Bericht der "Financial Times" zufolge rund 75 Prozent an Wert verloren. Das ist noch immer besser als die Performance vieler anderer Start-ups in diesem Feld, die wirtschaftlich nicht überleben konnten. Anfang Februar traf es etwa das deutsche Start-up Electric Brands, Ende 2023 hatte das chinesische WM Motor Insolvenz angemeldet.

Gravity | More space. More range. More performance. | Lucid Motors

In Werbevideos wirkt der Lucid Gravity beeindruckend. Doch das Geschäft steht auf wackligen Beinen. Lucid Motors

Nun setzt Lucid auf einen neuen elektrischen SUV, den Gravity. Dieser soll in einer neuen Fabrik in Arizona gebaut werden. Theoretisch hätte die Fabrik eine Kapazität von 90.000 Stück pro Jahr, 2024 sollen aber nur 9.000 Autos produziert werden. Laut der Website kommt der Gravity auf über 800 PS und kann in 3,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Erhältlich ist das Fahrzeug noch nicht, der Marktstart soll Ende 2024 erfolgen – zu einem Preis von mindestens 80.000 Dollar.

Erst für das Jahr 2026 ist außerdem ein kleineres, günstigeres Auto geplant, das in einer neuen Fabrik in Saudi-Arabien hergestellt werden soll. (stm, 7.3.2024)