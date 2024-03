Hermann Czech ist einer der renommiertesten Architekten und Architekturtheoretiker Österreichs. In Wien zeigt nun eine Einzelausstellung sein vielseitiges Werk

Als profilierter Fürsprecher einer "stillen" Architektur, die "nur redet, wenn sie gefragt wird", wurde Hermann Czech nicht nur als Architekt, sondern auch als Theoretiker, Kritiker und Ausstellungsgestalter bekannt. 2023 gestaltete er gemeinsam mit dem Kollektiv AKT den österreichischen Beitrag zur Architektur-Biennale in Venedig. Ab 16. März gibt eine Einzelausstellung im fjk3 am Wiener Franz-Josefs-Kai Einblicke in sein vielseitiges Werk.

In seinem Atelier am Wiener Franziskanerplatz erzählt Hermann Czech über frühe Einflüsse von Hegel, Adorno, Kraus oder Loos, befragt Architektur und Öffentlichkeit bei Überlegungen zur Gestaltung von Theatern und Parlament und erinnert sich an das räumliche Konzept der legendären Festwochen-Ausstellung "Wunderblock". (10.3.2024)