20.15 DOKU & DISKUSSION

Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten Die Doku zeigt, dass die Welt der Insekten vielschichtiger ist als bisher angenommen. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen zum Thema Emergenz: Das verborgene Prinzip des Lebens. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Das Comeback der Pensionisten Eine Reportage über Menschen im Rentenalter, die aus Freude im Job bleiben – oder weiterarbeiten müssen, weil sonst das Geld fürs Leben nicht reicht. Bis 22.00, ORF 2

Lernt an einer Bushaltestelle ihre Liebe kennen: Sophia Brown in der Miniserie "You & Me", Arte, 21.50 Uhr. Foto: ITV Studios

21.50 MINISERIE

You & Me (1–6/6) (GB 2022, Tom Vaughan) Als sich Ben (Harry Lawtey) und Jess (Sophia Brown) an einer Bushaltestelle in London kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick – gefolgt von Verlusterfahrungen und unvermuteten Wendungen. Die warmherzige britische Miniserie geht von Romcom-Elementen aus, um dann ihre Geschichte auf verschiedenen Zeitebenen zu servieren. Bis 0.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind das Chaos wegen der Covid-Hilfen, die Schließung von immer mehr traditionellen Gasthäusern und wie chinesische Onlineplattformen die Welt mit Paketen überschwemmen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Moderatorin Fanny Stapf, Kabarettist Michael Niavarani, Schauspielerin Jenny Frankl, Physiker Werner Gruber und Bestsellerautorin Ursula Poznanski sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.00 KOMÖDIE

The Nice Guys (USA 2016, Shane Black) Der Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und der Geldeintreiber Jackson Healy (Russell Crowe) tun sich zusammen, um eine verunglückte Pornodarstellerin zu finden. Regisseur Shane Black huldigt dem 70er-Jahre-Chic, cooler Soundtrack inklusive. Bis 1.50, ORF 1

23.55 KABARETT

Auf dem Roten Stuhl Kabarettistin Lisa Eckhart bei Bernhard Egger. Bis 0.50, ORF 3