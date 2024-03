Am Donnerstag legt auch Flugpersonal die Arbeit nieder. AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Berlin/Frankfurt – Reisende müssen sich in Deutschland auf viele Bahn- und Flugausfälle einstellen. Im Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) wird ab Donnerstag um 2.00 Uhr bis am Freitag um 13.00 Uhr gestreikt. Das Flugzeug dürfte in vielen Fällen keine Alternative sein: Für Donnerstag und Freitag sind Arbeitsniederlegungen beim Bodenpersonal der AUA-Mutter Lufthansa und beim Sicherheitskontrollen-Personal in Frankfurt und Hamburg geplant.

Bei der Deutschen Bahn tritt aufgrund des Streiks ein Notfahrplan in Kraft. Damit möglichst viele Fahrgäste ans Ziel kommen, wird die DB im Fernverkehr besonders lange Züge einsetzen. Die ÖBB empfehlen, nicht dringende Reisen nach Deutschland zu verschieben. Rund 200 Zugverbindungen von und nach Deutschland fallen laut ÖBB aus. ÖBB-Fernverkehrszüge über das Deutsche Eck zwischen Salzburg und Kufstein sollen voraussichtlich planmäßig fahren. Details zu den betroffenen Zugverbindungen gibt es auf oebb.at und in der ÖBB-Fahrplan-App SCOTTY. Auch Westbahn-Züge von und nach München und Rosenheim sowie über das Deutsche Eck nach Tirol und Vorarlberg sollen planmäßig fahren. Am Donnerstag sollen vier Lufthansa-Flüge Wien-München vom Streik betroffen sein. (APA, 6.3.2024)