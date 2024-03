Verkehr Doppelstreik: Geduldsprobe für Bahn- und Flugreisende

Reisende in Deutschland müssen sich am Donnerstag und in den kommenden Tagen auf größere Behinderungen einstellen. Während die Gewerkschaft GDL die Bahn bestreikt, bleiben viele Lufthansa-Flugzeuge wegen eines Streiks des Bodenpersonals in den Hangars