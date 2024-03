Am Donnerstag hat der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) wieder seine Adgar-Werbepreise vergeben, prämiert wurden die herausragenden Print- und Onlinewerbungen des vergangenen Jahres. Unter den Agenturen, die bei der diesjährigen Gala für ihre Kreativleistungen mit einem Adgar ausgezeichnet wurden, waren Demner, Merlicek & Bergmann / DMB, BBDO Wien, Jung von Matt/Donau, Havas Village Wien, Servicveplan Wien Nord, Brokkoli, Unique Fessler, We Make Stories, Publicis Media und DDB Wien. Zum Printwerber des Jahres kürte die Adgar-Fachjury Porsche Austria.

"Zeitungen und Magazine punkten als Werbeträger im Vergleich mit anderen Mediengattungen wie etwa den sozialen Medien mit hohem Informationsgehalt, starkem regionalem Bezug und einem hohen Grad an Wissensvermittlung. Werbung in diesem Umfeld wird von den Zielgruppen als in höchstem Maße hochwertig, nützlich und kaufanregend wahrgenommen", sagt VÖZ-Präsident und Styria-Media-Vorstandsvorsitzender Markus Mair.

Porsche ist "Printwerber des Jahres"

Mit dem Adgar als "Printwerber des Jahres" wurde für das Jahr 2023 Porsche Austria prämiert. "Porsche Austria ist den heimischen Medienhäusern verlegerischer Herkunft bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher und loyaler Partner, der seine gesamte Produktpalette sowohl in Tageszeitungen also auch in Magazinen und Fachmedien präsentiert", sagt Helmut Schoba (VGN Medien Holding), VÖZ-Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Boards Werbemarkt.

Sujet von Porsche, hier für den Golf Rabbit. Foto: VÖZ

Die Gewinner nach Kategorien

Havas Village Wien holte den Adgar in der Kategorie Auto & Motor für den Kunden Volvo Car Austria. Für die Jurymitglieder machte "das gekonnte Zusammenspiel zwischen Text und Bild den Reiz dieses Sujets" aus. "Die archaische Landschaft der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen im Polarmeer unterstreicht die Rolle und Stellung des Unternehmens in den Bereichen Forschung und Entwicklung zum Nutzen der Kundinnen und Kunden", so die Jury.

Havas Village Wien holte den Adgar in der Kategorie Auto & Motor für den Kunden Volvo Car Austria. Foto: VÖZ

In der Kategorie Dienstleistungen war DDB Wien für den Kunden McDonald's erfolgreich. Mit dem Sujet "Cozy" setzten die Kreativen bewusst auf scheinbare Gegensätze, um den Lieferdienst McDelivery in Szene zu setzen.

DDB Wien gewinnt bei Dienstleistungen mit Kunde McDonald's. Foto: VÖZ

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB gewinnt in der Kategorie Handel, Konsum- & Luxusgüter mit XXXLutz mit dem Sujet "King Charles". Der britische Monarch wurde auf einem herrschaftlichen Polstermöbel in einem kräftigen Rotton inszeniert, der Anzeigentext spielt ironisch auf die Krönung im Mai 2023 an.

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB gewinnt mit XXXLutz beiHandel, Konsum- & Luxusgüter. Foto: VÖZ

Für den kreativen Einsatz von Onlinewerbung wurde ebenfalls Demner, Merlicek & Bergmann / DMB für die Kampagne "Ich MAK Daten in Echtzeit" für das Museum für angewandte Kunst prämiert. Mit einem interaktiven Display-Ad konnten Userinnen und User Suchbegriffe in den Banner eintippen. Der Banner griff in Echtzeit auf die Datenbank der Mak-Sammlung mit 300.000 Datensätzen zu und spielte kontextuell passende Kunstwerke aus.

In der Kategorie "Kreativer Einsatz von Onlinewerbung"wurde Demner, Merlicek & Bergmann / DMB mit dem Kunden Mak prämiert. Foto: VÖZ

In der Kategorie Soziales & Karitatives setzte sich das Sujet "Plastik" von DDB Wien für den Kunden Greenpeace Österreich durch. Die Verschmutzung des Lebensraums der Meerestiere mit Plastik steht dabei im Mittelpunkt.

Adgar für DDB Wien für den Kunden Greenpeace Österreich in der Kategorie "Soziales & Karitatives". Foto: VÖZ

