Der ORF-Stiftungsrat hat die geplanten Verhaltensregeln für ORF-Mitarbeiter - von Social Media Posts bis zu Nebenbeschäftigungen - positiv aufgenommen, ein Beschluss ist nicht vorgesehen. Der Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsratsmehrheit, Thomas Zach, legt viel Gewicht auf diesen neuen "Ethikkodex": "Ich glaube, dass er tatsächlich einen Wendepunkt markiert für die Akzeptanz unseres Publikums", sagte der Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte am Rande der Sitzung.

Den neuen Kodex sieht Zach als "wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz beim Publikum. Der ORF müsse auch hier seinem Auftrag gerecht werden, für den alle durch den ORF-Beitrag seit Jahresbeginn zahlen müssen. Auftritte auf Social Media oder bei Moderationen und anderen Nebentätigkeiten "betreffen die Wahrnehmung des ORF in der Öffentlichkeit", erklärte Zach. Hier müsse "schon allein der Anschein einer Unvereinbarkeit mit dem Objektivitätsgebot vermieden werden".

Ethikkodex als Dienstanweisung des ORF-Chefs

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann berichtete im Stiftungsrat über den Ethikkodex, den ein auch international besetzter Ethikrat erarbeitet hat. Den Rat hat Weißmann vor einem Jahr eingesetzt, nach den Rücktritten von Matthias Schrom als TV-Chefredakteur wegen früherer Chats mit dem damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sowie von Robert Ziegler als ORF-Landesdirektor in Niederösterreich wegen Eingriffen zugunsten der ÖVP in die redaktionelle Berichterstattung in seiner Zeit als Chefredakteur im Landesstudio. Der neue Ethikkodex soll vom ORF-General in den nächsten Wochen per Dienstanweisung in Kraft gesetzt werden, der Stiftungsrat soll diesen am Donnerstag zur Kenntnis nehmen.

Mit der Form einer Dienstanweisung sei klar, dass ein Verstoß gegen den Ethikkodex einen Verstoß nach dem Arbeitsrecht darstelle und entsprechend zu ahnden sein, sagte Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) am Rande der Sitzung. Ihm gehen die neuen Regeln nicht weit genug, es fehle noch "Schärfe und Klarheit". Lederer verlangt eine Limitierung von Nebentätigkeiten. Dass einzelne Moderatorinnen doppelt soviel mit Nebentätigkeiten einnimmt wie sie beim ORF verdienen, geht Lederer zu weit. Man könne diskutieren, ob man Nebenjobs auf insgesamt 30 oder 50 Prozent des ORF-Gehalts beschränkt.

Die Sprecherin der Grünen Stiftungsräte, Sigrid Pilz, betonte ebenfalls, dass ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "klar sein muss, dass es auch den Anschein der Unvereinbarkeit zu vermeiden gilt". Warum braucht es neue Regeln? "Offensichtlich gibt es im Unternehmen und bei Stiftungsräten dazu offene Fragen." Sie gehe davon aus, dass der neue Kodex "hohe Akzeptanz auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" finden werde. Er biete eine klare Orientierung für alle Beschäftigten.

Wie erlebt sie den neu von der FPÖ in den Stiftungsrat entsandten Kollegen Peter Westenthaler in seiner ersten Plenarsitzung in diesem ORF-Gremium am Donnerstag? Stiftungsräte seien verpflichtet, den ORF zu unterstützen und im Sinne des Unternehmenserfolgs zu handeln, "das muss ihm klar sein. Ich hoffe, dass er sich daran hält."

Westenthalers Küniglberg-Comeback

Medienprofi und FPÖ-Vertreter Peter Westenthaler startete Donnerstag in seine erste Plenarsitzung als ORF-Stiftungsrat der FPÖ gleich mit einem Einstieg für Oe24TV vom Küniglberg, wo er wöchentliche Sendungsformate hat. Er hatte zuvor im STANDARD-Interview angekündigt, mit einer langen Beschwerdeliste im obersten ORF-Gremium anzutreten, und nannte den ORF etwa eine "Propagandaorgel" gegen die FPÖ.

Der freiheitliche Neo-Stiftungsrat Peter Westenthaler posiert vor dem ORF-Auge am ORF-Eingang für die Fotografen. APA Roland Schlager

Aufpassen vor Anzeigen

"Ich muss aufpassen, dass mich nicht wer anzeigt", sagte Westenthaler vor der Sitzung vor Journalisten, er ist als Stiftungsrat ja zur Verschwiegenheit verpflichtet über Unternehmensinterna. Aber er dürfe auch als Stiftungsrat öffentlich sagen, "was ich denke und was ich einbringe". Die Liste von Beschwerden etwa über Menschen, die als unabhängige Expertinnen und Experten im ORF befragt würden, werde er erst im Stiftungsrat präsentieren.

Offenlegung der ORF-Gehälter und Beitragsstand

Zudem Thema im Stiftungsrat am Donnerstag:

(fid, 7.3.2024)