Am 5. März 1999 schlüpfte die allererste Ausgabe des RONDO. Es war ein Freitag. Fortan war Freitag RONDO-Tag und die heimische Medienlandschaft wöchentlich um ein besonderes Magazin mit einzigartigem Format erweitert und bereichert. Erwähnter Tag jährte sich gerade zum 25. Mal. Man könnte es auch so formulieren: Das RONDO ist nun 1.213 Ausgaben und ein Vierteljahrhundert alt. Würde man all diese Hefte zu einer Ausgabe binden, ergäbe dies ein gewaltiges, vieltausendseitiges Bilder- und Wimmelbuch, bestehend aus Geschichten, Reportagen, Interviews und Betrachtungen aus der Welt der Mode, des Designs, der Reise, der Kulinarik, Beauty, aber auch vielen anderen Bereichen, die das Team reflektiert aufbereitete und seinen Lesern präsentieren durfte.

All das und viele kleinere und größere Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen feierte das Team am Mittwochabend im Salon des Spitzenkochs Max Stiegl, unter anderem bekannt für sein Restaurant Gut Purbach im Burgenland. Gut 80 geladene Gäste aus den Bereichen Kunst, Design, Kulinarik, Mode und Wirtschaft kamen, um dem RONDO zu gratulieren.

Charmant-lässige Atmosphäre

Der Rahmen konnte trefflicher nicht gewählt sein, der Salon Stiegls gleicht einer räumlichen Abbildung der bunten Vielfalt des RONDO. Großzügige, von vielen Kerzen erleuchtete Räume mit auserlesenen Kunstwerken und Möbelstücken bildeten die Bühne des Salons, der diesem Namen alle Ehre macht und einen Hauch von Pariser Flair nach Erdberg zauberte. Unsteif, lässig und zugleich charmant und elegant war die Atmosphäre, in der angestoßen wurde und Stiegls Team vor Ort zubereitete gefinkelte Häppchen reichte. Ein Stelldichein gaben sich in legerem Rahmen Bestsellerautor Marc Elsberg, Moderatorin Teresa Vogl, Museumsdirektorin Lilli Hollein, Cake-Artist Sophia Stolz, Influencerin Christl Clear, Grafikdesigner Erwin Bauer, Restaurantkritiker Severin Corti und viele weitere Gäste. Natürlich auch mit von der Partie: STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker sowie die gesamte RONDO-Redaktion und das Team von Sales.

Sie alle steckten neugierig die Nase in die am 8. März erscheinende Jubiläumsausgabe, in der unter anderem ein Modeshooting, eine wilde florale Skulptur von Floristin Alma Bekta oder der Entwurf eines Geschenkpapiers des bekannten Künstlers Peter Kogler zu finden sind. Auch nicht ohne: ein per QR-Code abhörbares Geburtstagsständchen von Bex, einem der spannendsten Newcomer der heimischen Hip-Hop-Szene. In diesem Sinne: auf die nächsten 1.213 Ausgaben! Wieder gefeiert dürfte allerdings schon früher werden.

Spitzenkoch Max Stiegl bei der Arbeit und doch in Partylaune. Stefan Joham

Das Jubiläums-RONDO zum 25er, anders gesagt: Ausgabe 1.213. Stefan Joham

Kümmerte sich emsig um die Gästeschar: das Team von Max Stiegl. Stefan Joham; Stefan Joham

Kunstvoll, lässig und doch elegant war die Atmosphäre im Salon Stiegl im dritten Bezirk. Stefan Joham

Moderatorin Theresa Vogl und Laura Sänger vom Modelabel La Katz. Stefan Joham

Stefan Zeisler vom Kunsthistorischen Museum, Monica Titton von der Modeklasse der Angewandten und Alma Bektas, die eine im Jubiläumsheft abgebildete Blumenkreation zum Geburtstag beisteuerte. Stefan Joham

Mak-Direktorin Lilli Hollein, einst selbst Mitarbeiterin des STANDARD, und ihre Tochter. Stefan Joham; Stefan Joham

STANDARD-Sales-Leiterin Parisa Hamidi-Grübl und RONDO-Leiter Michael Steingruber sichtlich stolz. Stefan Joham; Stefan Joham

Restaurantkritiker Severin Corti und Grafikdesigner Erwin Bauer. Stefan Joham

PR-Frau Caroline van Kelst, STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker, dazwischen lugt RONDO-Redakteur Michael Hausenblas hervor. Stefan Joham; Stefan Joham

Pia-Francesca Murana und Sabrina Holzner vom Sales-Team bei der Begutachtung der Jubelnummer. Stefan Joham

Kulinarik-Redakteur Kevin Recher und PR-Profi Karin Singer-Golliasch. Stefan Joham

Christl Clear (links) in fröhlicher Runde. Stefan Joham

STANDARD-Sales-Leiterin Parisa Hamidi-Grübl, Alexander Mitteräcker (Vorstand) und RONDO-Leiter Michael Steingruber beim heiteren Torteanschneiden. Stefan Joham

(red, 7.3.2024)