Dieses Bild wurde mit der KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "illustration of a friendly looking robot, presenting newspapers, looking at the camera. --ar 3:2" Midjourney/Der Standard

Wohl kaum ein Thema hat die KI-Szene vergangene Woche so sehr beschäftigt wie der Rechtsstreit zwischen Elon Musk und OpenAI rund um dessen Gründer Sam Altman. Der Multimilliardär wirft dem wertvollsten KI-Unternehmen der Welt vor, ihn getäuscht zu haben und – entgegen dem, was der Name suggeriert – keine Offenheit mehr zu praktizieren.

Im Kern geht es dabei erneut um das Thema der allgemeinen künstlichen Intelligenz ("Artificial General Intelligence" / AGI). Darunter versteht man Modelle, die menschlicher Intelligenz gleichgestellt oder gar überlegen sind und verschiedene Aufgaben erledigen können. OpenAI hatte sich bereiterklärt, eine AGI der gesamten Menschheit zur Verfügung zu stellen. Laut Musk handelt es sich bei GPT-4 bereits um eine solche AGI. Und dass OpenAI diese Technologie dem Microsoft-Konzern für dessen Copilot und Bing-Suche zur Verfügung stellt, stößt ihm entsprechend sauer auf.

Das Kernteam von OpenAI reagierte auf diese Vorwürfe unter anderem mit einem Blogbeitrag. Demnach handelt es sich bei GPT-4 noch nicht um eine AGI – allerdings seien zur Entwicklung einer solchen mehrere Milliarden Dollar pro Jahr notwendig. Um dies zu finanzieren, habe man sich für die Etablierung eines kommerziellen Zweigs entschieden. Musk wiederum habe zunächst volle Kontrolle über OpenAI und den CEO-Posten gefordert, später wollte Musk das noch junge Unternehmen in Tesla integrieren. Eine Einigung gab es nicht, Musk verließ das Unternehmen und verkündete, mit Tesla selbst eine AGI bauen zu wollen.

Grundsatzfragen

Wie ironisch diese Entwicklung ist, hat mein Kollege Peter Zellinger analysiert: Anfang vergangenen Jahres hatte Musk nämlich auch einen offenen Brief unterschrieben, welcher eine Pausierung der KI-Forschung forderte, nur um kurz darauf selbst massiv in diese Entwicklung zu investieren. Ein erstes Ergebnis dieser Bemühungen ist ein KI-Bot namens "Grok", der aber alles andere als offen ist, sondern nur zahlenden Nutzern des Social Networks X – vormals Twitter – zur Verfügung steht.

Allerdings ist das letzte Wort in diesem Streit noch längst nicht gesprochen, und die Klage macht vor allem eines deutlich: wie erbittert das Wettrennen um die Vorherrschaft in diesem aufstrebenden Feld ist und welche Grundsatzfragen dabei noch geklärt werden müssen. Dazu gehört vor allem, wie mit einer – je nach Ansicht bereits vorhandenen oder künftigen – AGI umzugehen ist: Soll diese nur zahlenden Kunden oder der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt werden? Und wie "offen" muss sie sein? Genügt es, das Tool per se bereitzustellen, oder muss die Offenheit bis zur Veröffentlichung von Trainingsdaten und Source-Code reichen? Das sind Fragen, mit denen wir uns in den kommenden Monaten und Jahren intensiv beschäftigen müssen.

Erhebliches Wachstum

Parallel dazu schreitet die Entwicklung neuer Tools und Geschäftsmodelle munter voran: "KI, KI und nochmals KI", antwortete etwa Chuck Robbins, CEO von Cisco, als ich ihn in einem Interview nach den größten Trends der Branche fragte. Der US-amerikanische Top-Manager war zu diesem Zeitpunkt gerade vom Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zurückgekehrt, wo unter anderem die Deutsche Telekom ihr KI-Smartphone präsentiert hatte, das gänzlich ohne Apps auskommen soll.

Die Unternehmensberatung PwC prognostiziert, dass generative KI zu einem Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent pro Jahr führt. Marktforscher Gartner hält es indes für möglich, dass klassische Suchmaschinen innerhalb der kommenden zwei Jahre bis zu 25 Prozent ihres Traffics verlieren, weil die User lieber mit KI-Bots chatten, anstatt selbst zu suchen.

Und auch wenn laut einer anderen Studie von Gartner weniger als ein Viertel der Behörden bis 2027 ChatGPT und andere Dienste dieser Art nutzen will, so sprießen stets neue Tools aus dem Boden, die von der freien Wirtschaft dankend aufgenommen werden: Laut einer Studie im Auftrag von Amazon Web Services (AWS) hat 2023 bereits ein Drittel der Unternehmen in Europa KI eingesetzt. Drei Viertel dieser Unternehmen berichten von gestiegenen Umsätzen und höherer Produktivität. Konzerne sind hier aktiver als KMU, was die Chancenungleichheit noch verstärken könnte.

Neue Werkzeuge

Unter anderem setzt Klarna einen KI-Bot ein, um Anfragen von Kundinnen und Kunden zu beantworten – was entsprechende Fragen bezüglich der Zukunft von Jobs in Callcentern aufwirft. Die BBC berichtete diese Woche wiederum von ersten Containerschiffen, die gänzlich ohne menschliche Besatzung auskommen.

Im Bereich der generativen KI überraschte Alibaba zuletzt hingegen mit einem KI-Videotool, das Fotos und Audiodateien zu Bewegtbild kombinieren kann. Googles Genie hingegen kann einfache 2D-Plattformspiele aus Bildern erstellen, inklusive steuerbarer Charaktere. Gleichzeitig sagt der Konzern dem KI-generierten Clickbait in seiner Suche den Kampf an.

Gefahren

Ebenso geriet Google jedoch in die Schlagzeilen, weil ein Mitarbeiter KI-Geheimnisse an China verraten haben soll. Indes wurde dem Halbleiterkonzern AMD untersagt, einen eigens für den chinesischen Markt entwickelten KI-Chip dort zu verkaufen. Das Wettrennen um die KI-Vorherrschaft findet nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen Staaten statt.

Erneut haben außerdem Experten des Center for Countering Digital Hate (CCDH) vor der Gefahr der Desinformation durch KI gewarnt. Forscher kreierten indes einen KI-Wurm, der sich in KI-Bots selbst fortpflanzen und dort Daten abgreifen kann – was entsprechende reale Gefahren mit sich bringt. Und schließlich ein Wettrennen zwischen Kriminellen und Sicherheitsunternehmen lostritt. (Stefan Mey, 9.3.2024)