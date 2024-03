Aus den Straßen von Sao Paolo auf die schneebedeckten Berge: Lucas Braathen kommt zurück. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Salzburg - Lucas Pinheiro Braathen hat am Donnerstag bei einem Medientermin im Hangar-7 in Salzburg offiziell seine Rückkehr in den Ski-Weltcup angekündigt. Der Sohn einer Brasilianerin und eines Norwegers wird in der Saison 2024/25 für den Brasilianischen Skiverband (CBDN) an den Start gehen.

Enge Verbindung

"Es fühlt sich richtig an", betont der 23-Jährige, der sich eng mit der Kultur und den Menschen in Brasilien verbunden fühlt und stolz ist, im kommenden Weltcup-Winter unter brasilianischer Flagge um Weltcuppunkte zu fahren. "Meine Liebe zum Sport hat ihre Wurzeln in den Straßen von Sao Paolo, wo ich mit meinen Freunden Fußball gespielt habe", erzählt Braathen.

Der erforderliche Verbandswechsel, der notwendig ist, um für Brasilien antreten zu dürfen, ist bereits eingeleitet. „Wir freuen uns, Lucas Pinheiro Braathen zurück in den Alpinen Skirennsport begleiten zu dürfen”, betont Pedro Cavazzoni, Geschäftsführer des brasilianischen Skiverbandes. „Mit ihm haben wir in Zukunft einen charismatischen Athleten in unseren Reihen, der Brasilien auf der internationalen Bühne erfolgreich repräsentieren wird.”

Eigenes Team

Braathen hat ein Team zusammengestellt, das von seinem Vater Bjorn geleitet wird. Ziel ist es, sich in den kommenden Monaten mit Slalom- und Riesenslalomtraining für den Weltcup-Auftakt 2024/25 in Sölden vorzubereiten. Alles sei der Mission untergeordnet, als erster brasilianischer Skifahrer Weltcupsiege zu feiern und bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Medaillen zu gewinnen.

Ende Oktober hatte Braathen in einem Hotel in Sölden seine Karriere völlig überraschend für beendet. Ein Konflikt mit dem norwegischen Verband war der Entscheidung vorausgegangen. Bisher hat Braathen 69 Weltcup-Rennen absolviert und fünf davon gewonnen. 2022 fuhr er im Wengen-Slalom von Platz 29 im ersten Lauf noch auf Platz eins - bis zu diesem Zeitpunkt war nie einem Läufer ein größerer Sprung zum Sieg gelungen. In dieser Saison gewann er auch die Slalom-Kugel. (red, APA, 7.3.2024)