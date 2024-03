Wer heute oder morgen mit Zug oder Flugzeug nach Deutschland reisen möchte, steht möglicherweise vor einer unliebsamen Überraschung: Zahlreiche Verspätungen oder gar Ausfälle stehen an der Tagesordnung. Denn es wird wieder einmal gestreikt, die Gewerkschaften fördern höhere Löhne für das Personal.

Auf den Schienen streikt die deutsche Lokführergewerkschaft DGL im Personenverkehr seit heute zwei Uhr früh, im Güterverkehr hapert es bereits seit Mittwochabend. Reisende in ganz Deutschland sind von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Streik läuft voraussichtlich noch bis Freitagmittag, Normalbetrieb soll wieder ab Samstag herrschen.

Doch nicht nur der Verkehr auf dem Boden ist betroffen, sondern auch jener in der Luft: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal in den Flughäfen Frankfurt und Hamburg zum Warnstreik aufgerufen. Läuft die Abwicklung an den Schaltern, in der Flugzeugabwicklung oder im Frachtbetrieb nicht, können die Flieger nicht starten. Daher kommt es auch hier zu zahlreichen ausgefallenen Flügen und Verspätungen. Schätzungsweise sind bis zum Ende des Streiks am Freitag etwa 250.000 Reisende betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi demonstriert am Donnerstag am Flughafen Frankfurt. APA/dpa/Lando Hass

Wieso wird gestreikt?

Die Gründe für die Streiks sind in beiden Fällen die stockenden Lohnverhandlungen. Die DGL fordert neben einer Entgelterhöhung von 420 Euro auch eine schrittweise Einführung einer 35-Stunden-Woche bis 2028. Deshalb dauert der derzeitige Streik auch 35 Stunden, als Symbol.

Bei der Lufthansa wird für die etwa 25.000 Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt gefordert, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die Lufthansa hat ihren Nettogewinn im Vorjahr mehr als verdoppelt und mit 2,7 Milliarden Euro ihr drittbestes bereinigtes Betriebsergebnis der Firmengeschichte hingelegt. Dass daraufhin die Zurückhaltung bei den Tarifverhandlungen beim Personal nicht gut ankommt, erscheint logisch. Der Personalvorstand der Lufthansa, Michael Niggemann, kommentiert hingegen: "Die kompromisslosen Streiks der Gewerkschaft Verdi schaden unseren Gästen, dem Unternehmen und letztlich den Mitarbeitenden" – denn frühere Streiks hätten dem Konzern zwanzig bis dreißig Millionen Euro pro Tag gekostet.

Auch Österreich ist betroffen

Was in Deutschland passiert, bleibt in Deutschland? Ganz so ist es nicht. Die Auswirkungen der Streiks im Nachbarland machen auch vor Österreich nicht halt. Im österreichischen Flugverkehr fallen zahlreiche Flüge mit Start oder Ziel in Deutschland aus. Daher empfehlen die Flughäfen den Reisenden, den Status des eigenen Flugs vor Reiseantritt zu überprüfen.

Jedoch ist nicht nur für Fliegende nach Deutschland Vorsicht geboten: Eine eigentlich für Freitag geplante Betriebsversammlung am Flughafen Wien wurde zwar kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben, die bereits im Vorfeld gestrichenen Flüge finden dennoch nicht statt. Laut Angaben der Austrian Airlines wurden alle Betroffenen bereits informiert.

Im Fall des Bahnverkehrs kann es tagsüber gelegentlich zu Zugausfällen kommen. Verbindungen über das Deutsche Eck, wie zum Beispiel nach Innsbruck, sind jedoch voraussichtlich nicht betroffen. Viele Ausfälle hingegen gibt es bei den Nachtzügen. Auch die ÖBB bitten vor Reiseantritt um Überprüfung der jeweiligen Verbindung. (Sarah Kirchgatterer, 7.3.2024)