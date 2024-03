Der Mann wurde in Rumänien festgenommen und an Österreich ausgeliefert. Nach zwei weiteren Komplizen wird laut den Behörden noch gefahndet

Die Home-Invasion ereignete sich in der Nacht auf den 7. Februar. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Harmannsdorf/Bukarest/Tullnerbach – Nach einer Home-Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) in Niederösterreich, bei der der Hausbesitzer einen Täter angeschossen haben soll, ist ein weiterer Beschuldigter festgenommen wurden. Für den per europäischen Haftbefehl gesuchten Mann klickten in Rumänien die Handschellen. Er wurde nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, bestätigte Staatsanwalt Josef Mechtler am Donnerstag auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Nach zwei weiteren Komplizen wird laut Behördenangaben noch gefahndet.

Projektil traf Verdächtigen

Bei der Home-Invasion war eine 50-Jährige in der Nacht auf den 7. Februar durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Ihr Ehemann kam ihr zu Hilfe, der 71-Jährige gab drei Schüsse ab. Ein Projektil traf einen Verdächtigen. Der Rumäne blieb verwundet im Garten liegen und wurde letztlich festgenommen.

Weitere Home-Invasion

Bei einer weiteren Home-Invasion in Niederösterreich wurde am 23. Februar eine 76-Jährige von zumindest zwei maskierten Tätern in ihrem Haus in Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) gefesselt und geknebelt. Die Frau wurde nach mehreren Stunden von Angehörigen gefunden, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Das Opfer wurde verletzt, die Täter sind auf der Flucht. Das Landeskriminalamt ermittelt. (APA, 7.3.2024)