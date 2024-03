Bisher mussten Inhaberinnen und Inhaber österreichischer Reisepässe beim Chinese Visa Application Service Center in Wien-Margareten ein Visum beantragen. Getty Images/Andreas Kilian

Peking – Ab Mitte März bis zunächst Ende November können Österreicherinnen und Österreicher ohne Visum in die Volksrepublik China einreisen. Das kündigte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking an. China werde, beginnend mit dem 14. März, eine Politik der Visabefreiung gegenüber Österreich, der Schweiz, Irland, Ungarn, Belgien sowie Luxemburg anwenden, wurde Wang von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.

Nach Auslaufen der angekündigten Regelung mit 30. November soll eine Überprüfung erfolgen, teilte das Außenamt der APA auf Anfrage mit. Die Visabefreiung im Zeitraum 14. März bis 30. November 2024 betrifft China-Aufenthalte, die nicht länger als 15 Tage dauern.

China will ebenfalls Erleichterungen

"Wir hoffen, dass mehr Länder auch chinesischen Staatsangehörigen Visa-Erleichterungen gewähren und mit uns zusammenarbeiten, um schnelle Netze für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr aufzubauen, und wir ermutigen zur raschen Wiederaufnahme der internationalen Passagierflüge", sagte Wang laut dem staatlichen Rundfunk RTHK, in Rückblick auf die Corona-Krise und damit verbundene Reisebeschränkungen. Die Volksrepublik China leidet noch immer an den Folgen der Pandemie und der Null-Covid-Strategie der KP-Staatsführung der Ein-Parteien-Diktatur: ein gestörter Immobilienmarkt und schwacher Konsum.

Bis dato müssen Inhaberinnen und Inhaber österreichischer Reisepässe im Alter zwischen 14 und 71 Jahren beim Chinese Visa Application Service Center in Wien-Margareten ein Visum beantragen. Dabei werden nach Angaben auf der Homepage des Außenministeriums bmeia.gv.at die Fingerabdrücke der Antragsteller erfasst. Es galten aber jetzt schon Erleichterungen: Es galt ein Rabatt von 25 Prozent auf die Gebühren und, wer nur ein- oder zweimal zwecks Tourismus, Handel, Familienbesuch, Transit bzw. als Crewmitglied einreiste, musste sich die Fingerabdrücke nicht mehr abnehmen lassen. Es kam auch ein abgespecktes Formular zum Einsatz.

Seit November dürfen bereits Franzosen, Deutsche, Italiener, Spanier, Niederländer und Bürger Malaysiens gemäß den nun auch unter anderem für Österreich und die anderen, nicht so großen EU-Länder angekündigten Regeln in China einreisen. Dieses Visa-Regime auf Probe wurde auf ein Jahr befristet. (APA, 7.3.2024)