Innsbruck – Im Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf sorgt ein Plakat der FPÖ für Aufregung und Unmut bei den Grünen von Bürgermeister Georg Willi. Auf dem Plakat ist zu lesen: "Es gibt viele Probleme, die gelöst werden müssen. Eines davon heißt Georg Willi." Die Grünen sprachen von "bodenlosen blauen Wahlplakaten", viele Bürger hätten sich empört gemeldet. Die Freiheitlichen blieben indes bei ihrer Diktion: "Das 'Problem Georg Willi' spürt jeder Innsbrucker täglich".

"Da schreibt eine Partei in riesigen Buchstaben auf ein Plakat, dass deine Person ein Problem sei, das es zu lösen zu gelte. Das macht schon was mit einem und nicht nur mit mir, auch mit anderen und mit dem Klima in der Stadt", äußerte sich Willi in einer Parteiaussendung über seinen Gefühlszustand. Viele Bürger und Unterstützer hätten sich in den vergangenen Tagen bei ihm gemeldet oder ihn auf der Straße angesprochen: "Es geht ihnen einfach zu weit, Wahlkampf hin oder her. Mehrere Personen meinten, sie fänden das Plakat gruselig." Trotz des Plakats "geht es mir gut", versicherte der Stadtchef sogleich seinen Anhängern und ging in den Wahlkampfmodus über, in dem er die FPÖ zum Hauptgegner auserkoren hatte: "Ich freue mich über jedes freundliche Wort, vor allem aber bin ich entschlossener denn je – die FPÖ darf nicht an die Macht kommen. Die Diktion dieser Partei passt nicht zu unserem weltoffenen, bunten Innsbruck."

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi sagt über die FPÖ: "Die Diktion dieser Partei passt nicht zu unserem weltoffenen, bunten Innsbruck." APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Freiheitlichen orteten indes "künstliche Aufregung". "Jeder weiß, dass das 'Problem Georg Willi' als Synonym für die ideologiegetriebene grüne Politik steht, die dabei ist, unsere Stadt in den Ruin zu treiben", kritisierte Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat Markus Lassenberger den Amtsinhaber. Das "Problem Georg Willi" stehe etwa für "Gebührenerhöhungen mitten in der Teuerung, für Untätigkeit als Innsbrucker Kommunalbetriebe-Eigentümervertreter, während die Energiekosten explodieren und Kunden gekündigt werden." Es stehe aber auch für "grüne Ideologie, Drüberfahren, Autofahrer sekkieren und Verkehrschaos produzieren sowie politische Ausgrenzung." (APA, 7.3.2024)