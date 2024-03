Gegen 40 Ms – also 40 Sammelpunkte aus dem "Mein McDonald's"-Bonusprogramm – erhält man derzeit in McDonald's-Filialen die beliebte Big-Mac-Sauce in der 250-Milliliter-Tube – gratis. Das allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Das scheint Anlass genug, um auf der Plattform Willhaben.at horrende Preise für die Burger-Sauce zu verlangen.

Die Tube wird dort meist um Preise zwischen 20 und 50 Euro angeboten, manche Verkäuferinnen und Verkäufer verlangen für das Produkt gar 100 oder 1.000 Euro. Besonders dreist liest sich das Inserat von einem Verkäufer, der die limitierte Sauce – scherzhaft, bleibt zu hoffen – um 5.000 Euro oder im Tausch gegen eine Rolex anbietet.

"Mit dieser Sauce werden Träume wahr", schreibt ein Verkäufer in seinem Inserat auf Willhaben. Willhaben.at

Die Saucen seien natürlich ungeöffnet und aufgrund einer "funktionierenden Kühlkette" weiterhin genießbar, versichern Verkäuferinnen und Verkäufer in ihren Inseraten.

Auf der Social-Media-Plattform X ist der Hype bereits Thema. Dort war auf Fotos mit Stand 6. 3. zu sehen, dass die Sauce um 35, 30, aber auch um 10.000 Euro angeboten wurde. Letzterer Verkäufer zeigte sich großzügig und bot zur 250-Milliliter-Tube um tausende von Euros zumindest einen Big Mac "gratis" an

In Filialen vergriffen

Kurz nach Start der Kampagne am Dienstag werde diese auch schon wieder beendet, kündigt Wilhelm Baldia, Sprecher von McDonald's Österreich an. Denn die Sauce ist bereits in fast allen Filialen vergriffen: "Ganz vereinzelt gibt es noch Saucen in Restaurants, aber der Großteil ist ausverkauft." Die Aktion ende daher früher als geplant, da die Sauce "rascher als gedacht" vergriffen war. Eine Neuauflage mit der beliebten Burger-Sauce sei in den nächsten Monaten nicht geplant, so Baldia. "Wir möchten aber nicht ausschließen, dass sie irgendwann wiederkommt." (kir, 7.3.2024)