René Benko dürfte das Geld ausgehen, jetzt hat er das Heft selbst in die Hand genommen. APA/GEORG HOCHMUTH

Signa-Gründer René Benko hat einen Antrag auf Privatinsolvenz gestellt. Das bestätigt sein Anwalt dem STANDARD. Zuvor hatte die "Krone" über die Privatinsolvenz von Benko berichtet.

Benkos Rechtsvertretung betont, dass er einen "Eigenantrag" bei Gericht eingebracht habe. Die Republik Österreich hatte bereits Ende Jänner einen Insolvenzantrag gegen Benko persönlich gestellt. Jetzt dürfte er selbst aktiv geworden sein.

Steuerschulden?

Der ursprüngliche Antrag wurde von der Finanzprokuratur eingebracht, quasi der Anwältin der Republik. Der Antrag soll sich laut STANDARD-Informationen vor allem auf offene Steuerforderungen gestützt haben. Dass Benko sich gleichzeitig dazu verpflichtete, im Sanierungsverfahren der Signa Holding Geld einzuschießen, dürfte bei der Finanz Misstrauen geweckt haben. Offenbar hatte man Angst, leer auszugehen bzw. gegenüber anderen Gläubigern benachteiligt zu werden.

Nach dem Antrag der Republik hatte am Landesgericht Innsbruck bereits am 13. Februar eine sogenannte Insolvenzeröffnungstagsatzung stattgefunden. Benko musste bei der rund einstündigen Verhandlung nicht anwesend sein und kam wie erwartet nicht. Entscheidung gab es vorerst keine. Das Gericht war der Ansicht, dass beide Seiten noch Unterlagen vorlegen müssen, um die Situation zu prüfen. Dazu hatten die Parteien – also Republik Österreich und Benko – bis 5. März Zeit.

Privatvermögen betroffen

Streng juristisch gesehen, handelt es sich um keine reine Privatinsolvenz, weil bei einer solchen ein Bezirksgericht zuständig wäre. Da Benko in diesem Fall aber als Einzelunternehmer mit seinem ganzen Vermögen haftet, macht es in der praktischen Abwicklung des Insolvenzverfahrens kaum einen Unterschied. Im schlimmsten Fall droht ihm nun die Verwertung seines Privatvermögens. (red, 7.3.2024)