Das Skelett des Mannes befand sich laut Polizei bereits mindestens zwei Jahre an dem Fundort. Die Identität des Toten ist derzeit unbekannt, die Polizei bittet um Hinweise

Ein Förster hatte die Leiche bereits am Montag entdeckt. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Grundlsee – Ein Förster hat zu Wochenbeginn eine männliche Leiche oberhalb eines Wanderwegs am Grundlsee (Bezirk Liezen) in der Obersteiermark gefunden. Nach Informationen der Landespolizeidirektion dürfte sich das Skelett zumindest zwei Jahre lang dort befunden haben. Neben der Leiche lag eine Langwaffe. Die Identität des Toten ist nicht bekannt, der Mann soll zum Todeszeitpunkt älter als 30 Jahre und 1,65 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Polizei bat am Donnerstag um Hinweise.

Der Förster hatte die Leiche bereits am Montag gegen 9 Uhr entdeckt, doch laut Polizei gibt es keine passende Vermisstenanzeige. Daher versuche man nun über die Bevölkerung an Hinweise zur Identität des Toten zu kommen. Die Polizeiinspektion Bad Aussee ist unter der Rufnummer 059133/6351-0 erreichbar. Alternativ kann man sich auch an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark unter der Rufnummer 059133/60-3333 werden.

Der seit Ende 2017 flüchtige Friedrich F. aus Stiwoll, der mutmaßlich zwei Nachbarn mit einem Gewehr erschossen hat, dürfte es übrigens eher nicht sein. Auf APA-Nachfrage hieß es seitens der Polizei, dass es "zum jetzigen Zeitpunkt" ausgeschlossen sei, aber man den Abschluss der Untersuchungen abwarten müsse. Konkrete Hinweise, dass es sich um den mutmaßlichen Doppelmörder handelt, gibt es nicht. (APA, 7.3.2024)