Die Stadt Wien plant ein Zweitwohnungsabgabegesetz, der Entwurf wurde im Dezember veröffentlicht; Mitte Jänner endete die Begutachtungsfrist. Vorgesehen sind Abgaben zwischen 300 und 550 Euro pro Jahr, abhängig von der Größe einer Wohnung: Bis 60 Quadratmeter sind es 300 Euro, bis 130 Quadratmeter gelten 450 Euro, und 550 Euro für noch größere Wohnungen.

Außerdem gibt es noch Zuschläge: 50 Prozent mehr soll man für eine zweite bzw. jede weitere leerstehende Wohnung zahlen, 30 Prozent beträgt der Aufschlag für eine Neubauwohnung. Als solche werden Wohnungen definiert, bei denen die Fertigstellungsanzeige nicht länger als sieben Jahre zurückliegt. Wenn die Wohnung in einer Fußgänger- oder Begegnungszone liegt, wird ebenfalls ein Zuschlag von 30 Prozent fällig.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Dazu zählen "Wohnungen, die trotz nachgewiesener geeigneter Bemühungen über einen Zeitraum von insgesamt sechs Monaten im Kalenderjahr zum ortsüblichen Mietzins nicht vermietet werden können", unbenutzbare Wohnungen, Wohneinheiten in Studenten-, Schüler- oder Lehrlingsheimen, Wohnungen von gemeinnützigen Wohnbauträgern oder alle Arten von Campingwägen und Mobilheimen.

WKW fordert Ausnahme für Pendler

Nicht unter den Ausnahmen sind Wohnungen von Pendlerinnen und Pendlern. Genau das kritisiert die Wiener Wirtschaftskammer in ihrer Stellungnahme. Laut einer internen Schätzung gebe es in Wien mehr als 50.000 Pendlerinnen und Pendler aus anderen Bundesländern, die einen Zweitwohnsitz in Wien haben. "Der vorliegende Entwurf nimmt Pendler nicht von der Abgabepflicht aus", heißt es in der Stellungnahme - im Gegensatz etwa zum Steiermärkischen Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabegesetz. Dieses sollte man sich zum Vorbild nehmen, findet man in der Wirtschaftskammer, und verlangt nun "eine Ausnahme von der Zweitwohnungsabgabe für Wohnungen, wenn der Arbeitsort des Eigentümers/Mieters in Wien liegt".

Außerdem findet man in der WKW, dass der Zweitwohnungsbegriff genauer definiert gehört und beispielsweise betrieblich genutzte Wohnungen nicht umfassen sollte. Gewerbliche Masseure, EDV-Dienstleister oder Unternehmensberater würden öfters Räumlichkeiten anmieten, die über Küchenzeilen, Sanitäranlagen oder auch Sitzgarnituren verfügen. Dass diese Wohneinheiten unter die Definition von "Zweitwohnung" fallen, könne nicht ausgeschlossen werden. Auch hier wird auf das Steiermärkische Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabegesetz verwiesen, in dem es eine Ausnahme für "betrieblich bedingte Wohnungen" gibt. (mapu, 8.3.2024)