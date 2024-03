Das freut den Jedi-Ritter: Der Bierkühlschrank ist gut gefüllt. Screenshot Canal 13/Cervezas de Chile

Wer kennt sie nicht, die legendäre Szene, in der Obi Wan Kenobi dem jungen Luke Skywalker über dessen Vater (Spoiler: Es ist Darth Vader) erzählt? Am Ende des Gesprächs steht Obi Wan mit den Worten: "Da fällt mir ein, dein Vater wollte, dass ich dir das gebe" auf und geht zu einer Truhe. Der Inhalt: ein eisgekühltes Bier, natürlich ein Cerveza Cristal aus Chile. Prost!

Sie haben den weiteren Verlauf von "Star Wars: Eine neue Hoffnung" anders im Kopf? Schließlich ist es eine der Schlüsselszenen der ganzen Jedi-Saga. Denn eigentlich sollte Obi Wan an dieser Stelle Luke sein Lichtschwert überreichen. Tja, der chilenische Fernsehsender Canal 13 und dessen Werbepartner, die Compañía de Cervecerías Unidas, also die südamerikanische Antwort auf die österreichische Brauunion, hatten andere Pläne. Sie entwickelten nämlich eine besondere Werbeform: Statt den Film für den Werbeblock zu unterbrechen, wurde die Werbung mehr oder weniger geschickt in den Film geschnitten.

Das war bereits anno 2003, aber erst jetzt erreichten Clips der doch etwas eigenwilligen Werbeform für durstlöschende Getränke auf Hopfenbasis eine größere Aufmerksamkeit. Als Luke Skywalker in "Rückkehr der Jediritter" von Darth Vader in den Thronsaal des Imperators geführt wird, redet der Oberbösewicht ausführlich über seinen Plan, die Rebellen zu vernichten. Der Imperator setzt sich. Schauspieler Ian McDiarmid hatte wohl ein Problem damit, die langen Ärmel der purpurfarbenen Robe über die Armlehne zu befördern, und holt deshalb mit dem linken Arm ungewöhnlich weit aus. Zack, schon hat er ein Cerveza Cristal in der Hand! Samt Musik, Chor und rauer Männerstimme, die sicherstellt, dass die Markenbotschaft auch ankommt. All das Schurkengeschwafel muss ihm wohl die Kehle ausgetrocknet haben. Überflüssig, zu erwähnen, dass die bedrohliche Wirkung des Sith-Anführers ein wenig unter seinem Bierdurst leidet.

Die Biermarke hatte damals eine Werbekampagne namens "Die Macht ist mit Cerveza Cristal" laufen, "Episode 2: Angriff der Klonkrieger" war da gerade erst wenig Monate zuvor in den Kinos gelaufen, und die Fans warteten gespannt auf die "Rache der Sith". Da passte die Ausstrahlung der Urtrilogie von Canal 13 natürlich perfekt ins Konzept. Die Werbung kam so gut an, dass sie auch bei anderen Filmklassikern wie "American Beauty", "Notting Hill" "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "Gladiator" zum Einsatz kam.

Nun, im März 2024, sind die Videoschnipsel mit der Bierreklame wieder da und sorgen mehr als 20 Jahre später erneut für Erheiterung. Der virale Hit zog eine wahre Flut an Memes nach sich, und die Bierwerbung wird mehr oder weniger professionell in andere Filmszenen geschnitten.

Als die Assistentin von "Iron Man" Tony Stark sein Loch in der Brust verarztet, was zieht sie da hervor? Ein Cerveza Cristal natürlich!

Was findet Auftragsmörder Vincent in "Pulp Fiction" in dem mysteriösen Lederkoffer? Natürlich den Bier-Jingle.

Was ist in der "Pain Box", in die Paul Atreides in "Dune" seine Hand steckt? Überraschung: Es ist natürlich Bier.

Wer jetzt auf mehr kreative chilenische Bierwerbung in Filmen hofft, muss jetzt ganz stark sein: George Lucas gefiel die originelle Werbeform nämlich gar nicht, und 2004 beschwerte sich seine Produktionsfirma Lucasfilm beim chilenischen Rat für Werbeethik. Lucas berief sich erstens auf die Verletzung des Urheberrechts und zweitens auf die unscharfe Trennung zwischen Werbung und Programm des Senders. Die Behörde gab Lucas recht und entschied, dass diese Form der Werbung nicht mehr verwendet werden dürfe. Bleibt der Trost, dass ein echtes Bier in den Händen statt auf der Leinwand ohnehin besser ist. Prost! (pez, 7.3.2024)