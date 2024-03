Das Bildungssystem steht angesichts zunehmender Verbreitung von KI-Anwendungen vor beispiellosen Veränderungen. Die Möglichkeit, hochpersonalisierte Lernpfade zu erstellen, könnte das traditionelle Klassenzimmer, den bekannten Hörsaal oder den klassischen Seminarraum bald kräftig durcheinanderbringen. Wenn wir uns vorstellen, dass Schüler:innen, Studierende oder Menschen, die sich weiterbilden wollen, keine Aufgaben mehr selbst lösen müssen, weil intelligente Algorithmen das erledigen, stellen sich Fragen. Was wird die Rolle von Lehrkräften in dieser neuen Bildungslandschaft sein? Mehr Effizienz und individuelle Lernunterstützung stehen vielleicht auf der Habenseite, aber kritische Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und Kreativität könnten auf der Strecke bleiben. Die Integrität von akademischen Arbeiten steht ebenso auf dem Prüfstand, wenn ChatGPT und Co inflationär und gedankenlos benutzt werden. Wie sollen das Lernen und Lehren also aussehen?

Wie werden wir in Zukunft lernen? Getty Images/iStockphoto

Bildung ist mehr als das Klassenzimmer

Kurzsichtig wäre es, die Diskussion um KI und Bildung nur im schulischen oder akademischen Kontext zu führen: Auch berufliche Weiterbildungen und insbesondere der Gedanke des lebenslangen Lernens könnten durch KI unterstützt werden. Arbeitgeber und Institutionen werden über Schulungsmaßnahmen für die erfolgreiche Integration von KI-Anwendungen im beruflichen Alltag nachdenken müssen. Der moderne Arbeitsmarkt setzt zunehmend Anforderungen, die klassische Bildung nicht immer erfüllen kann – werden wir diese Kluft durch KI überbrücken können? Auch die Frage wie benachteiligte Menschen in ein "neues" Bildungssystem inkludiert werden können, wird beantwortet werden müssen.

Bietet KI Chancen auf bessere Bildung?

Es ist nicht übertrieben, wenn wir davon sprechen, dass wir vor einer Revolution des Lernens und der Wissensvermittlung stehen, die gleichermaßen Chancen und Herausforderungen bringt. Wie sehen Sie die Rolle von KI in der Bildung? Welche Erfahrungen haben Sie mit KI schon in Bildungskontexten gemacht? Wie geht Ihr Arbeitgeber damit um, gibt es Schulungsangebote? Und wo sollte der Fokus liegen: auf der Integration von KI, um das Lernen und das Lehren zu verbessern, oder ist es wichtiger Grenzen zu setzen, um den Faktor Mensch in der Bildung zu bewahren? Diskutieren Sie im Forum! (ugc, 12.3.2024)