Ein Schnappschuss von Paul Gascoigne aus dem Jahr 1996. imago/Sven Simon

Der frühere Fußballstar Paul Gascoigne hat sehr offen über seine schwere Alkoholsucht gesprochen und sich einen "traurigen Trinker" genannt. Der 56-Jährige lebt im Gästezimmer seiner Agentin Katie Davies in der südenglischen Stadt Dorset, wie er im "High Performance Podcast" erzählte, und trinkt oft alleine zu Hause.

"Früher war ich ein glücklicher Trinker, das bin ich nicht mehr. Ich bin ein trauriger Trinker", sagte Gascoigne, der erst kürzlich ein Treffen der "Anonymen Alkoholiker" besucht haben will. "Die sind in Ordnung, harmlos", sagte er über die Selbsthilfeorganisation.

Gascoigne, einer der schillerndsten Stars in der Geschichte des englischen Fußballs und 57-maliger Nationalspieler, hatte sich vor vier Jahren einer OP unterzogen, um seiner Sucht Herr zu werden. Dabei wurden ihm Pellets in die Magenschleimhaut eingenäht, die ihm beim Genuss von Alkohol Übelkeit bescheren sollten - zunächst offenbar mit Erfolg. "Ich fühle mich glücklich wie seit Jahren nicht", sagte er 2020 dazu.

Doch das scheint vorbei. Manchmal kenne er sich selbst nicht wieder, sagte "Gazza", der die Three Lions 1990 ins WM- und 1996 ins EM-Halbfinale geführt hatte. Er habe "viele Jahre" hinter sich, in denen er sich "am Boden" gefühlt habe. "Wenn es mir richtig schlecht geht, gönne ich mir einen Drink, um mich aufzubauen", sagte er. Dabei habe er aber vor allem sich selbst immer wieder verraten. (sid, 7.3.2024)