Causa Böhmermann ist ein "Grenzfall": Alexander Warzilek über Fälle für den Presserat - Presserats-Geschäftsführer spricht über die Freiheiten von Satire, eklatante Fälle von Verstößen gegen den Ehrenkodex und Medienförderung

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann sorgte mit seiner FPÖ-Abrechnung kürzlich für Aufregung. Screenshot: ZDF-Mediathek

ORF-Stiftungsrat: 50 bis 60 Menschen im ORF verdienen mehr als 170.000 Euro - ORF-Beitrag schädigt Ruf des ORF, findet FPÖ-Stiftungsrat Westenthaler - ÖVP-Stiftungsrat Thomas Zach sieht in Ethikkodex "Wendepunkt für Akzeptanz des ORF"

Satelliten-TV: Sender SRGT muss wegen Auf1-Verbreitung saftige Strafe zahlen - Der deutsche Sender hatte dem österreichischen Verschwörungsmedium Programmplätze verkauft. Medienregulierungsbehörde verhängte rund 200.000 Euro Bußgeld

Fake-Briefe zur Wirtshausprämie: FPÖ Niederösterreich blitzt mit Klage gegen "Tagespresse" ab - Die Aktion sei "zulässige Satire" und als solche auch erkennbar, urteilt das Handelsgericht Wien in erster Instanz. FPÖ muss 10.500 Euro Verfahrenskosten zahlen

IAB-Einwilligung: EU-Gericht entscheidet über zentrale Datenschutzfrage für Onlinewerbung - Urteil könnte Online-Auktionen für Werbung infrage stellen. Übermittlung über IAB-String betreffe personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO, sagt der EU-Gerichtshof

Ablöse: In ORF-Generaldirektion wird Journalist Betriebsratschef - Die zweit- und die drittstärkste Liste bestellen Alexander Schrems und lösen den stimmenstärksten Listenführer Konrad Mitschka ab

Arbeiten im Alter: ORF-"Schauplatz" über "Das Comeback der Pensionisten" - Alfred Schwarzenberger trifft für seine Reportage ältere Menschen im Rentenalter, die weiter arbeiten wollen oder müssen – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Ex-Botschafter Weiss zur US-Wahl: Es wird knapp und unlustig - Zwecks Analyse sitzt nach dem Superdienstag Österreichs ehemaliger US-Botschafter in der "ZiB 2". Martin Weiss ist ein wenig um Beruhigung bemüht

Salzburger KPÖ-Chef Dankl bei Puls 24: Marx, Männer und Mietendeckel - Kay-Michael Dankl macht die Wahl in Salzburg spannend. Als Bürgermeister würde er einen Großteil seines Gehalts an Notleidende weitergeben

"Die Kraft des Zyklus": Das Potenzial schlummert im Blut - Die Doku in der Arte-Mediathek räumt mit Mythen rund um die Menstruation auf und wirft einen näheren Blick auf überraschende Forschungserkenntnisse

