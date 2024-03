Für die Oscar-nominierten Blockbuster "Oppenheimer" oder "Killers of the Flower Moon" braucht man Sitzfleisch. Was hinter dem Trend der immer längeren Filmproduktionen steckt

Drei Stunden dauert der Oscar-nominierte Film "Oppenheimer". REUTERS/MARIO ANZUONI

Der "Economist" hat 100.000 international gespielte Filme seit 1930 untersucht. Dafür wurden die Filme mit den meisten Bewertungen auf der Plattform IMDb hergenommen. Die Durchschnittsdauer eines Films in den Top Ten hat sich 2023 auf rund zweieinhalb Stunden ausgedehnt – etwa um die Hälfte länger als in den 1930ern. Das liegt vor allem an Blockbustern wie "Oppenheimer", "Mission Impossible" oder "Killers of the Flower Moon". Bei den diesjährigen Baftas beschwerte sich Hugh Grant: "Die meisten dieser Filme waren zu lang." Doch auch Musicals wie "Wonka", in dem Grant einen Oompa Loompa spielt, sind länger, da Songeinlagen, die wenig zur Handlung beitragen, Zeit brauchen. Weitere Beispiele sind "Arielle, die Meerjungfrau" oder die Neuauflage von "Mean Girls".

Im Laufe der Dekaden steigt die Spieldauer von Filmen in Wellen. Mit über dreistündigen Epen wie "Ben Hur", "Lawrence von Arabien" oder "Cleopatra" wollten sich Studios beispielsweise Ende der 50er und Anfang der 60er vom damals neuen Fernsehen abheben. Grundsätzlich hat sich die Länge von Filmen nicht sehr verändert hat. Nur die Filme, die hoch im Kurs sind, werden besonders seit 2018 länger. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass nur international vorgeführte, meist in den USA oder Europa produzierte Filme analysiert werden. Indiens Bollywood produziert seit der ersten Stunde besonders lange Sagas.

Die schwindende Rolle der Filmproduzenten

"Harvey Scissorhands", also Harvey mit den Scherenhänden – so nannte man den einflussreichen Filmproduzenten Harvey Weinstein. In den 2000er- und 2010er-Jahren war Weinstein in der Öffentlichkeit nicht wegen seiner Sexualvergehen, für die er heute eine Haftstrafe absitzt, berüchtigt – er hatte auch den Ruf, Filme radikal zu kürzen. Weil heute Streaminggiganten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ ihren Fokus auf Serien legen, schließen sie weniger Verträge mit Filmproduzenten ab. Studios müssen sparen und können teure einflussreiche Produzentinnen nicht mehr engagieren. "The Hollywood Reporter" schrieb schon 2019: "Filmproduzenten werden entbehrlich." Ihre einstige Rolle als Gegenpol zu Regisseuren, in der sie Filmszenen neu anordneten, kürzten oder strichen, schwindet.

Doch nicht nur Produzenten wollten die Laufzeiten von Filmen kurz halten. Kinos machen mit längeren Filmen weniger Geld. Wer am selben Abend zwei kurze Filme statt eines langen abspielt, kann mehr Karten verkaufen. Allerdings gilt das für kleine, traditionelle Kinos mit ein oder zwei Sälen. In modernen Kinoketten wie Imax mit dutzenden Sälen kommen Filme einander nicht mehr in die Quere.

Setzen auf bekannte Namen

Filme landen nicht nur nach der Spielzeit in den Kinos auf Streaming-Plattformen, sie werden öfter exklusiv für Plattformen produziert. Weil Netflix, Amazon Prime, Disney plus, Paramount plus oder Apple TV plus in Konkurrenz stehen, bleibt Filmschaffenden mit Namen die Qual der Wahl. Martin Scorseses "The Irishman" konnte Netflix ergattern. Bei fast dreieinhalb Stunden wirkt es nicht so, als habe der Streamer Scorsese mit der Schere gedroht. Und: Auf Apple TV plus müssen Zuschauerinnen und Zuschauer einen über vier Stunden langen Film wie Ridley Scotts "Napoleon" nicht auf einmal anschauen, sondern können ihn auf mehrere Häppchen aufteilen.

"Guardians of the Galaxy", "Transformers", "John Wick", "Wonka" und "Arielle, die Meerjungfrau" haben etwas gemeinsam. Nicht nur dass sie für keinen Oscar nominiert wurden, sie sind auch Fortsetzungen oder Neufassungen von bereits Bekanntem. Auch "Indiana Jones" und "Mission Impossible" wurden 2023 wiederbelebt. Vin Diesel musste für "Fast & Furious" ein zehntes Mal den Actionhelden spielen. Auch sogenannte IP-Filme, die an bestehendes geistiges Eigentum anknüpfen, schrieben letztes Jahr Filmgeschichte. Die Marken Barbie und Super Mario wurden in Filme verpackt und erreichten Platz eins und zwei der höchsten Einspielergebnisse. Dann gab es noch die Biopics "Oppenheimer", "Maestro", "Napoleon" und "Priscilla", und der Eindruck entsteht, dass in Hollywood die Ideen ausgehen. Diese werden von der für die Oscars zuständigen Academy gerne nominiert und sorgen nicht selten für Auszeichnungen für beste Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller.

Je länger, desto fulminanter

Der Grund? Das liebe Geld. Durch die Streamingkonkurrenz, die Folgen der Pandemiejahre und die aktuelle Rezession haben Studios weniger Budget – und setzen auf Bewährtes. Marvels Avengers-Filme – dazu zählt auch "Guardians of the Galaxy" – haben eine treue Zuschauerbasis und erzielen berechenbare Gewinne. Mit jedem weiteren Film steigen die Erwartungen des Publikums, die Handlungen einzelner Superhelden verstricken sich. Ein einfacher Weg, um einen Film bombastischer wirken zu lassen, ist, ihn in die Länge zu ziehen. Nach rund zehn Jahren als Fixpunkt sind Superheldenfilme aber auf dem absteigenden Ast – zu viele Flops im vergangenen Jahr und hohe Produktionskosten.

Für innovative Independent-Filme reicht einerseits die Aufmerksamkeit des Publikums nicht, andererseits fehlt es in schwierigen Zeiten an Mut zu Neuem. Es gab aber Ausreißer: Das Kriegsdrama "The Zone of Interest", das Justizdrama "Anatomie eines Falls", die Dramakomödie "The Holdovers", das Romantikdrama "Past Lives" und das Komödiendrama "American Fiction" wurden unter anderem bei den Oscars als bester Film nominiert. Die Academy belohnt neuerdings Originalität. Diese kommt meist unter zwei Stunden aus. (Isadora Wallnöfer, 8.3.2024)