In zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird Victor Young gleichzeitig für jeweils vier Filme für den Oscar nominiert. AFP/ROBYN BECK

In der altehrwürdigen Academy of Motion Picture Arts and Sciences sitzen auch nur Menschen. Jeder von ihnen hat eigene Leidenschaften, Abneigungen und Kalkulationen im Kopf, und so treffen sie manchmal Entscheidungen, die niemand versteht. Ihr bekanntestes Opfer ist wohl Leonardo DiCaprio. Sechsmal musste der Schauspieler milde lächelnd seiner Konkurrenz applaudieren, bis man sich seiner erbarmte und ihm einen Oscar verlieh.

Wenn es allerdings jemanden gibt, den es wirklich schlimm getroffen hat, dann war das der Komponist Victor Young. In den goldenen Zeiten Hollywoods galt Young als Legende. Von den 1930ern bis zu den 1950ern vertonte er mehr als 350 Filme. Seine Melodien untermalten Dramen, Liebesfilme und Westernstreifen der größten Studios. Eine Leistung, die anerkannt gehört – sollte man meinen.

Ganze 21 Mal wird Victor Young für einen Oscar nominiert. In zwei aufeinanderfolgenden Jahren sogar gleichzeitig für jeweils vier Filme. Und ganze 21 Mal geht die goldene Statuette an jemand anderen. Irgendwann erweicht diese einzigartige Pechsträhne wohl die Herzen der Academy-Mitglieder. 1957 erhält Victor Young seinen Oscar – jedoch posthum. Vier Monate vor der Preisverleihung ist er verstorben. (Ricarda Opis, 8.3.2024)