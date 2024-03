Oscar-Nominierten winkt zu den Oscars ein Sackerl mit ganz schön viel drin. Getty Images

Das Sackerl hat Tradition. Es wird den Oscar-Nominierten seit über drei Jahrzehnten als Goodie-Bag mitgegeben. Der Inhalt? Er wechselt. Und ist mittlerweile viel wert. In diesem Jahr sollen 164.000 Euro in ihm stecken – die Rekordsumme von 185.000 Euro im Jahr 2021 wurde nicht geknackt. So findet sich ein 46.000 Euro teurer Urlaub im Schweizer Chalet Zermatt Peak – Blick aufs Matterhorn inklusive. Dazu gesellt sich jede Menge Kleinkram und Klimbim. Was Hollywood darunter versteht? Einen Infrarotgrill für 13.000 Dollar, Popcorn mit Champagnergeschmack, einen Weinkühlschrank, vegane Pralinen einer schottischen Schokoladenherstellerin.

Geboren worden ist die Idee eines Goodie-Bags für die Oscars im Jahr 1989. Damals begann die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bei der jährlichen Preisverleihung Geschenke zu verteilen. Nicht nur die Stars freuten sich, auch die Hersteller rieben sich die Hände. Der Wert der Sackerln stieg nämlich rasant. Im Jahr 2003 soll eines etwa 20.000 US-Dollar wert gewesen sein, drei Jahre später versteckten sich Waren für über 100.000 US-Dollar darin.

Die Kritik folgte auf dem Fuß. Der Schauspieler Edward Norton beispielsweise erklärte, bei Preisverleihungen Goodie-Bags an wohlhabende Prominente zu verteilen sei geschmacklos. Es folgten Debatten, ob der Inhalt der teuren Tüten als Einkommen versteuert werden müsse, die Academy zog die Reißleine.

Doch das Ende der Academy-Sackerln nutzte ein findiger US-Amerikaner, um sein Business ins Spiel zu bringen. Lash Fary, der Mann hinter dem Unternehmen Distinctive Assets, befüllt seit 22 Jahren die Oscar-Sackerln – und lässt die Unternehmen sogar dafür zahlen. Zuvor hatte er etliche Award-Zeremonien mit Goodie-Bags ausgestattet.

Üblicherweise werden die Oscar-Goodie-Bags übrigens an die Hotels oder Agenturen der Prominenten geschickt. Eine Ausnahme wird heuer für die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gemacht. Sie ist nominiert als beste Hauptdarstellerin in "Anatomie eines Falls." Die Tüte aus Hollywood wird an ihre Leipziger Adresse geschickt. Damit sich sie bei ihrer Rückkehr auf etwas freuen könne, gab Sackerlkönig Lash Fary zu Protokoll. Ob sie den Inhalt zu schätzen weiß? Zumindest an den Reisen haben die wenigsten Hollywoodstars bisher Interesse gezeigt. (Anne Feldkamp, 10.3.2024)