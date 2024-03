Flott unterwegs: Fernando Alonso AP/Darko Bandic

Jeddah - Routinier Fernando Alonso hat im Aston Martin die Tagesbestzeit bei den ersten beiden Formel-1-Trainings zum Großen Preis von Saudi-Arabien aufgestellt. Der 42-jährige Spanier drehte im zweiten Training am Donnerstag in 1:28,827 Minuten die schnellste Runde auf dem Jeddah Corniche Circuit. Weltmeister Max Verstappen, überlegener Auftaktsieger in Bahrain, musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz (+0,331 Sek.) begnügen, noch hinter Mercedes-Pilot George Russell (+0,230).

Alonso hatte bereits im ersten Training auf der Highspeedstrecke den zweiten Platz belegt. Dieses hatte Verstappen, der sich zwischenzeitlich über den Motor beschwert hatte, für sich entschieden. Bester Ferrari im zweiten Training, das wegen einer losen Kanalabdeckung in der Boxengasse mit einer zehnminütigen Verspätung startete, war Charles Leclerc als Vierter (+0,353), direkt vor Sergio Perez (+0,473) im zweiten Red Bull. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (8./+0,677) droht indes nach einer Behinderung von Logan Sargeant im Williams eine Strafe.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass Alonso mit weniger Benzin als die Konkurrenz unterwegs war und deshalb die Bestzeit aufstellte. Bei den sogenannten Longrun-Zeiten, die als Indikator für die Leistung im Rennen dienen, war Triple-Weltmeister Verstappen wie schon beim Saisonauftakt ein wenig flotter als seine Gegner unterwegs.

Das Qualifying findet am Freitag (18.00 Uhr) statt, das zweite von 24 Rennen wird wie schon in Bahrain an einem Samstag (18.00 Uhr/jeweils live ORF eins und Sky) ausgetragen. Grund dafür ist der anstehende muslimische Fastenmonat Ramadan. (APA, 7.3.2024)