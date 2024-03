Es geht weiter rund auf dem Eis. APA/ERWIN SCHERIAU

Klagenfurt - Der KAC, Red Bull Salzburg und der HCB Südtirol haben am Donnerstag in der dritten Viertelfinalrunde der ICE-Eishockeyliga hohe Heimsiege gefeiert. Die Klagenfurter schossen die Pioneers Vorarlberg mit 7:0 vom Eis und gingen in der "best-of-seven"-Serie ebenso mit 2:1 in Führung wie Salzburg, das den Black Wings aus Linz beim 5:1 keine Chance ließ. Bozen steht nach einem 6:1 über den VSV mit einem Bein im Halbfinale. Pustertal verkürzte gegen Fehervar durch ein 4:3 n.V.

Nach den umkämpften ersten zwei Duellen zwischen dem KAC und den Vorarlbergern war Spiel drei bereits nach 26 Minuten und einer 5:0-Führung für die Kärntner entschieden. Thomas Hundertpfund und Manuel Ganahl trafen in der Partie gegen die überforderten Gäste jeweils doppelt. Jan Mursak, Daniel Obersteiner und Jesper Jensen Aabo erzielten die restlichen Treffer für den Grunddurchgangssieger, der diesmal seiner Favoritenrolle vollauf gerecht wurde.

Ungefährdet

Die "Bullen" mussten gegen Linz auf ihren angeschlagenen Topstürmer Peter Schneider verzichten, der erst im Play-off nach fünfwöchiger Verletzungspause zurückgekehrt war. Trotz dieser schlechten Nachricht war der Meister diesmal ungefährdet. Troy Bourke und Mario Huber schossen im ersten Drittel eine 2:0-Führung heraus, nach dem Anschlusstreffer von Julian Pusnik machten Thomas Raffl mit einem Doppelpack und Chay Genoway den Sack für die Salzburger zu.

Für den ersatzgeschwächten VSV gehen derweil langsam die Lichter in dieser Saison aus. Nach dem 2:5 und dem 2:4 in den ersten zwei Spielen gegen Südtirol folgte nun in Bozen eine heftige 1:6-Abfuhr. Dustin Gazley und Michael Halmo mit je einem Treffer und zwei Assists führten die Italiener zu einer 3:0-Führung in der Viertelfinalserie, bereits am Samstag kann Bozen die Villacher in den Urlaub befördern.

Im Pustertal gaben unterdessen die "Wölfe" ein Lebenszeichen von sich. Nach zwei 2:3-Niederlagen in Ungarn gelang nun ein 4:3-Heimsieg, der in der Verlängerung durch ein Tor von David Morley sichergestellt wurde. Die Pustertaler verkürzten damit auf 1:2. Am Freitag erfolgt in Bruneck Spiel vier, die nächsten Partien der anderen drei Duelle finden am Samstag statt. (APA, 7.3.2024)

Ergebnisse der ICE Hockey League von Donnerstag - Viertelfinale (best of seven/3. Spiel):

KAC - Pioneers Vorarlberg 7:0 (3:0,4:0,0:0). Stand in der Serie: 2:1

Red Bull Salzburg - Black Wings Linz 5:1 (2:0,1:1,2:0). Stand: 2:1

HCB Südtirol Alperia - EC VSV 6:1 (1:0,2:0,3:1). Stand: 3:0

HC Pustertal Wölfe - Hydro Fehervar 4:3 n.V. (0:1,3:1,0:1;1:0). Stand: 1:2

Spielprogramm der jeweils 4. Spiele:

Freitag: Pustertal - Fehervar (19.45 Uhr)

Samstag: Linz - Salzburg (18.00), VSV - Südtirol (19.15), Vorarlberg - KAC (19.30)