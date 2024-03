Menschen versammeln sich rund um die Schule, von der mehr als 200 Schülerinnen und Schüler entführt wurden. AP/AP Photo

Lagos – Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler sind am Donnerstag in der im Norden von Nigeria liegenden Stadt Kuriga von bewaffneten Männern entführt worden. "Nach den Statistiken, die wir zusammen mit den Eltern erstellt haben, beläuft sich die Zahl der Entführten in der Sekundarstufe auf 187 und in der Primarstufe auf 40", sagte Sani Abdullahi, ein Hauswirtschaftslehrer der betroffenen Schule. Die Entführungen sollen kurz nach der morgendlichen Schulversammlung stattgefunden haben.

Es handelt sich vermutlich um die größte Massenentführung aus einer Schule seit 2021. Die Eltern machten die mangelnde Sicherheit in der Gegend für die Entführung verantwortlich. Die Polizei des zuständigen Bundesstaats Kaduna reagierte bisher nicht auf Anfragen zu den Entführungen. Der Gouverneur von Kaduna, Uba Sani, versprach, sich für die Freilassung der Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Amnesty International forderte die nigerianischen Behörden auf, die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit zu bringen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Entführungen zur Erlangung von Lösegeld sind in Nordnigeria keine Seltenheit. Die letzte größere Entführung von Schulkindern in Kaduna wurde im Juli 2021 gemeldet, als bewaffnete Männer bei einem Überfall mehr als 150 Schülerinnen und Schüler entführten. Die Kinder wurden Monate später wieder mit ihren Familien vereint, nachdem diese ein Lösegeld gezahlt hatten. (APA, 8.3.2024)