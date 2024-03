USA Biden an Putin: "Wir werden nicht weglaufen"

US-Präsident Joe Biden hat seine Rede zur Lage der Nation für eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin genutzt: Die USA würden "nicht weglaufen", sagte Biden in seiner Ansprache im Kapitol in Washington. Erneut forderte er den US-Kongress auf, seine Blockade von Ukraine-Hilfen aufzugeben