Klimawandel 37 Grad: Sommerhitze im Winter in Marokko

In Zeiten des Klimawandels erlebt Marokko den heißesten und trockensten Winter seit Menschengedenken. Zuletzt stieg die Temperatur hier auf 37 Grad Celsius. Viele Flüsse und Seen sind ausgetrocknet, was der Landwirtschaft zu schaffen macht