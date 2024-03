Der Steirer kassierte eine Drei-Satz-Niederlage gegen den Kroaten Coric. Nächster Einsatz bei Übersee-Tournee in Miami

Ofner hatte das Nachsehen. EPA/David Guzman

Indian Wells (Kalifornien) - Sebastian Ofner hat am Donnerstag (Ortszeit) bei seinem Debüt in Indian Wells in der ersten Runde verloren. Der 27-jährige Steirer, aktuell Nummer 38 im ATP-Ranking, unterlag bei dem Masters-1000-Turnier auf Hartplatz dem nur drei Plätze vor ihm liegenden Kroaten Borna Coric mit 2:6,6:3,0:6. Das erste Duell der beiden war wegen Regens um einen Tag verschoben worden.

Für Österreichs aktuell besten Tennis-Spieler geht es nun beim letzten seiner sechs Turniere umfassenden Übersee-Tournee nach Miami. Auch bei diesem Event der höchsten ATP-Level-Serie hat Ofner bisher noch nicht gespielt, es beginnt am 20. März.

Schon am Mittwoch war der als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutschte Jurij Rodionov in Indian Wells gegen den Ungarn Fabian Marozsan glatt ausgeschieden. (APA, 8.3.2024)