Das Verfahren folgt auf einen Insolvenz-Eigenantrag des Unternehmers am Donnerstag und bezieht sich auf Beratungsunternehmen und das gesamte Privatvermögen

Signa-Gründer und Investor René Benko hat seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt. APA/dpa/Marcel Kusch

Wien/Innsbruck – Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers René Benko eröffnet. Dies gab der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Vormittag bekannt. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen.

"Die Wirkung des Konkursverfahrens bezieht sich auf das Beratungsunternehmen und sämtliches Privatvermögen des René Benko", teilte der KSV1870 mit. Umfasst sei auch sein Vermögen im Ausland: "Kurz zusammengefasst geht es nun um das gesamte Vermögen" des Signa-Gründers, sagte Klaus Schaller, KSV1870-Regionalleiter West. (APA, 8.3.2024)