Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) ist überzeugt, dass der Ausbau der Kinderbetreuung bis 2030 Frauen "viel mehr Selbstbestimmung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf" geben werde. APA/EVA MANHART

Nach der jüngsten Häufung von Femiziden in Österreich kündigt Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) die Schaffung der schon länger in Aussicht gestellten umfassenden Gewaltschutzstrategie noch vor der Nationalratswahl an. Ihr Ressort, das Innen-, das Justiz- und das Sozialministerium würden gemeinsam eine neue Strategie schaffen wollen, in der "die Beratung und Koordination aller beteiligten Akteure" von Frauenorganisationen über die Polizei und Justiz bis zum Frauenministerium besser unter einem Dach zusammengeführt werden solle, sagte Raab im Ö1-"Morgenjournal". Daran arbeite man bereits seit einigen Monaten, man verfolge die Implementierung jetzt mit Nachdruck. Durch das gemeinsame Dach solle "der Informationsfluss gesichert" und die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen institutionalisiert werden.

Zum niedrigeren Lohn von Frauen und zum von der Regierung angekündigten Ausbau der Kinderbetreuung bis 2030 sagte die Ministerin, es gebe "kein Allheilmittel" und es brauche unterschiedliche Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen. Sie sei aber überzeugt, dass der Ausbau der Kinderbetreuung um 4,5 Milliarden Euro bis 2030 Frauen "viel mehr Selbstbestimmung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf" geben würde. Im Hinblick auf die höhere Bezahlung in technischen Berufen sei zudem wichtig, dass Frauen Teil der "Digitalisierungswelle" seien und vermehrt "in der Technik, in den Naturwissenschaften und in der Mathematik dabei sind".

Kaum Bürgermeisterinnen in Österreich

Auch in der Politik sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert, ganz besonders auf Gemeindeebene. Denn es gibt österreichweit nur sehr wenige Bürgermeisterinnen. Wäre es mit mehr weiblichen Ortschefinnen besser um die Kinderbetreuung bestellt? Nicht unbedingt, befindet Raab. Sie sehe in sehr vielen Gemeinden, die sie besuche, den großen Wunsch, die Kinderbetreuung auszubauen. "Es ist der Zug der Zeit, weil die jungen Familien sich das wünschen und die Gemeinden sich für sie auch gut aufstellen und attraktiv sein wollen", sagt Raab. Es sei aber wichtig, dass beim Gestalten von Politik unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden, "jung, alt, die weibliche und die männliche".

Die von Raabs Ministerium in Auftrag gegebene Zeitverwendungsstudie hatte ergeben, dass auch heute noch vor allem Mädchen im Haushalt mithelfen, Buben dagegen viel weniger. Raab erklärt sich das mit gesellschaftlichen Rollenbildern, die sich erst über mehrere Generationen verändern würden. Die Aufgabe der Politik sei dabei, Bewusstsein "auch für verdeckte Rollenbilder" zu schaffen. Die Bundesregierung tue das etwa mittels Elternbildungsmaßnahmen und der Stärkung der Väterbeteiligung über gesetzliche Maßnahmen. (Martin Tschiderer, 8.3.2024)