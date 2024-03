Alles wird gut, wenn er am Ball ist. IMAGO/Steve Roberts

Nashville (Tennessee) - Ein Tor von Weltfußballer Lionel Messi und ein Last-Minute-Treffer von Luis Suarez haben Inter Miami am Donnerstag (Ortszeit) ein 2:2-Unentschieden im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup beim Nashville SC beschert. Durch den späten Ausgleich hat der Club von Mitbesitzer David Beckham gute Chancen, ins Viertelfinale aufzusteigen.

Nashville führte nach einem Doppelpack von Jacob Shaffelburg nach 46 Minuten 2:0, ehe die starbesetzte Truppe von Miami aufdrehte. Zuerst traf Messi in der 52. Minute mit einem Schuss außerhalb des Strafraums zum Anschluss, ehe Suarez in der 95. Minute eine Flanke von Sergio Busquets zum Ausgleich einköpfelte. Alle drei Ex-Barcelona-Spieler standen über die komplette Spielzeit am Feld.

Das Rückspiel im Achtelfinale der nord- und zentralamerikanischen Champions League findet am kommenden Mittwoch (Ortszeit) statt. Der siegreiche Verein trifft im Viertelfinale entweder auf den FC Cincinnati oder auf den CF Monterrey, der das Hinspiel auswärts 1:0 gewann. (APA, 8.3.2024)