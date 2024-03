Auf Toi-270d könnte es einen riesigen, heißen Ozean geben. Die Oberfläche wäre aber vermutlich turbulenter als auf diesem Bild, das auf der Erde aufgenommen wurde. REUTERS

Wir können in die Atmosphären fremder Planeten blicken. Diese erstaunliche Fähigkeit verdanken wir dem James-Webb-Weltraumteleskop, das gerade wieder mit einer neuen Entdeckung aufwartet: Abermals wurde eine Kohlenstoffverbindung gefunden, die auf der Erde Teil des biologischen Kreislaufs ist.

Das System Toi-270 ist gerade einmal 70 Lichtjahre entfernt und besteht aus einem Zwergstern, der von zwei sogenannten Sub-Neptunen umkreist wird. Dabei handelt es sich um Planeten, die etwas kleiner als der Neptun, aber größer als die Erde sind. Obwohl es in unserem Sonnensystem keinen solchen Planeten gibt, dürfte der Typ im Universum besonders häufig vorkommen.

Als Webb den Zwergstern beobachtete, zogen die beiden Planeten vor dem Stern vorbei und verdunkelten dessen Licht. Dabei verfärbte sich dieses minimal durch die Atmosphären der Planeten. Das gefilterte Licht erlaubt eine Analyse der Atmosphäre eines der beiden Planeten. Vom Ergebnis dieser Untersuchung berichtet nun ein Team von Forschenden der Universität Cambridge im Fachjournal "Astronomy and Astrophysics Letters".

Webb und Hubble

Durch das Kombinieren von Beobachtungen des Webb-Teleskops mit früheren Daten des Hubble-Teleskops gelang es den Forschern Måns Holmberg und seinem Kollegen Nikku Madhusudhan, Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre nachzuweisen. Allerdings fanden sie keine Spuren von Ammoniak, den es in einer wasserstoffreichen Atmosphäre, wie man sie von Sub-Neptunen kennt, eigentlich geben sollte. Da Ammoniak wasserlöslich ist, könnte ein Ozean für sein Fehlen verantwortlich sein.

Es würde sich allerdings um einen sehr ungewöhnlichen Ozean handeln. Der Planet kehrt seinem Stern immer die gleiche Seite zu, wie es der Mond gegenüber der Erde tut. Dem britischen "Guardian" erklärt Madhusudhan: "Der Ozean wäre auf einer Seite extrem heiß. Auf der Nachtseite könnte es lebensfreundliche Bedingungen geben." Der Forscher spricht von Temperaturen über 100 Grad Celsius. Nur aufgrund des hohen Drucks wäre das Wasser immer noch flüssig.

Zweifel an Ozean

Eine weitere Studie, die noch nicht wissenschaftlich geprüft und in einem Fachjournal publiziert wurde, stellt aber infrage, ob es sich tatsächlich um einen flüssigen Ozean handelt. Die Forschenden von der Universität Montreal in Kanada schließen aus den Daten auf Oberflächentemperaturen von 4.000 Grad. Aufgrund des Drucks wäre damit die Existenz eines Ozeans zwar immer noch nicht ausgeschlossen, das Wasser würde an der Oberfläche aber in einen "überkritischen" Zustand übergehen. Die Grenze zwischen Wasser und Atmosphäre wäre dort nicht mehr eindeutig, eine Phase würde fließend in die andere übergehen.

Zudem kamen die Forschenden zum Schluss, dass die Atmosphäre große Mengen Wasserdampf enthält. Zu viel, um gleichzeitig auch noch einen Ozean zu erlauben. "Aus unserer Sicht ist es dort einfach zu warm für flüssiges Wasser", sagt Björn Benneke von der Universität Montreal.

Das James-Webb-Weltraumteleskop im Goddard Space Flight Center der Nasa in Greenbelt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017, vier Jahre vor dem Start ins All. AP

Biologische Moleküle

Unabhängig von dieser Frage stehen die Chancen für eine lebensfreundliche Umgebung also schlecht, wie auch Madhusudhan. Das muss vorausgeschickt werden, wenn es um einen weiteren Fund des Webb-Teleskops geht. Die Atmosphäre von Toi-270d enthält Spuren von Kohlenstoffdisulfid. Auf der Erde ist die Verbindung Teil vieler biologischer Prozesse.

Gegenüber dem "Guardian" sagt Nikku Madhusudhan, dass man aus der Entdeckung dieses Moleküls also keine voreiligen Schlüsse ziehen soll. Als Hinweis für Leben taugt es nicht, in wasserstoffreichen Atmosphären kann es auch anders entstehen. "Wir müssen äußerst vorsichtig sein, wie wir solche Funde kommunizieren", warnt er. Die Öffentlichkeit könnte sonst glauben, man habe bereits Leben entdeckt.

Auf Toi-270d gibt es offenbar auch keine Spur eines noch spannenderen Moleküls: Dimethylsulfid wird auf der Erde in großen Mengen von Mikroorganismen in den Meeren gebildet. Als man es auf dem Wasserplaneten K2-18b fand, heizte das die Gerüchteküche an. Auch K2-18b ist ein Sub-Neptun, eine Klasse, die eigentlich nicht als aussichtsreich für die Suche nach Leben galt. Weitere Untersuchungen des Planeten mit Webb werden mit Spannung erwartet.

Suche nach Leben

Madhusudhan findet die Ergebnisse jedenfalls ermutigend: "Wenn wir ein Molekül wie dieses nachweisen können, ist es vielversprechend, dass wir bald in der Lage sein sollten, lebensfreundliche Planeten aufzuspüren", sagt der Forscher.

Letztlich geht es aber nicht nur um das Identifizieren lebensfreundlicher Planeten, die ja trotzdem unbewohnt sein könnten, sondern um die Suche nach chemischen Verbindungen, die tatsächlich von Lebewesen stammen. Selbst wenn vielversprechende Kandidaten gefunden werden: Der Nachweis, dass keine geologischen Prozesse dafür verantwortlich sind, wird schwierig und womöglich langwierig sein. Doch so erfolgreich wie Webb arbeitet, besteht berechtigte Hoffnung, dass es gelingen wird. (Reinhard Kleindl, 9.3.2924)