3,6 Millionen Haushalte wurden bisher zum Beitrag kontaktiert. Der Stiftungsrat sieht sich nicht zuständig für Westenthalers Antrag in Richtung Budgetfinanzierung statt Beitrag

Wie lief die – viele aufregende – Einhebung des neuen ORF-Beitrags von allen in den ersten zwei Monaten? Im ORF-Stiftungsrat berichtete Generaldirektor Roland Weißmann vergangene Woche, die Beitragstochter OBS und ihre bisherigen Ergebnisse lägen im Plan, ja sogar über Plan. Aber: Die Meldedaten könnten genauer sein.

Die große Mehrheit der neuen Beitragszahlerinnen und -zahler hätten sich entschieden, die ORF-Gebührentochter den Beitrag abbuchen zu lassen. Sonst müssten sie laut Gesetz auch den Beitrag für das ganze Jahr gleich im Jänner überweisen – das wären 183,60 Euro. Die 2024 erwarteten und budgetierten Mittel dürften mit dem Beitrag jedenfalls eingespielt werden.

Der ORF müsse nicht auf für den Notfall zu geringer Beitragseinnahmen eingerichtete Sperrkonten zurückgreifen, hieß es im Stiftungsrat. Der ORF darf laut Gesetz 2024 bis 2026 im Jahresschnitt bis 710 Millionen Euro aus dem Beitrag einnehmen. Der ORF rechnet nun 2024 mit vier Millionen Euro Ergebnis vor Steuern.

Westenthalers Antrag

Ein erster Antrag des neuen FPÖ-Stiftungsrats Peter Westenthaler wurde mangels Zuständigkeit erst einmal nicht abgestimmt zwecks rechtlicher Prüfung. Westenthaler wollte, dass der Stiftungsrat ORF-General Weißmann beauftragt, Gespräche über eine neue Finanzierung des ORF via Bundesbudget mit der Bundesregierung aufzunehmen.

Nicht recht zuständig

Westenthalers Antrag, dem ORF-Generaldirektor neue Verhandlungen über die ORF-Finanzierung aufzutragen, stößt auf rechtliche Hürden. Stiftungsrat und Generaldirektor haben im ORF-Gesetz festgelegte Aufgaben, Verhandlungen über die Finanzierung des ORF mit der Bundesregierung sind da nicht vorgesehen, der ORF-General vertritt das Unternehmen aber nach außen. Tatsächlich hat ORF-General Roland Weißmann 2022 und 2023 Gespräche mit Medienministerin Susanne Raab und Finanzminister Magnus Brunner über das 2023 beschlossene neue ORF-Gesetz geführt. Der Stiftungsrat kann den Generaldirektor laut Gesetz nicht zu Tätigkeiten verpflichten, die nicht in seinen Geschäftsbereich fallen, sagen sachkundige Juristen auf STANDARD-Anfrage zudem.

Der Stiftungsrat könne durchaus Empfehlungen an den ORF-Generaldirektor aussprechen, laut Gesetz und Geschäftsordnung aber nur zu Inhalten von Berichten des Generaldirektors an den Stiftungsrat. Westenthalers Antrag war als Auftrag und nicht Empfehlung formuliert. Also dürfte es wenig Rolle spielen, ob der Generaldirektor mit dem berichteten Stand zum ORF-Beitrag schon einen Anlass für eine Empfehlung geliefert haben könnte, mit der Regierung über eine Budgetfinanzierung des ORF zu verhandeln.

Die rechtlichen Bedenken spiegelten sich laut mehreren Sitzungsteilnehmern denn auch im Stimmungsbild der übrigen Stiftungsräte: einhellige Skepsis gegenüber Westenthalers Antrag, keine Abstimmung über diesen. Westenthaler findet die Vorgangsweise des Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockl zu seinem Antrag "merkwürdig", sein Antrag sei "zu 100 Prozent rechtskonform" und werde nun eben rechtlich geprüft. "Dann eben nächstes Mal", erwartet Westenthaler.

Im Stiftungsrat am Donnerstag berichtete Westenthaler von Menschen, die fast eine Stunde in der Info-Hotline der OBS gewartet hätten, die zudem kostenpflichtig sei. Der ORF hat schon vor einer Weile auf kostenlose Hotlines umgestellt, hieß es im Stiftungsrat, und auch die erste kostete nicht 80, sondern 10 Cent pro Minute. Im Durchschnitt betrage die Wartezeit bei der OBS derzeit zwischen zwei und vier Minuten, hieß es dazu vom ORF.

Bitte melden, sagt ORF

"Bitte melde dich!" – der ORF könnte ein altes Sat1-Format zum ORF-Beitrag neu beleben. Denn: Der ORF-Beitrag wird pro Hauptwohnsitz eingehoben, und die Meldedaten könnten nach den bisherigen Erfahrungen der OBS gerne auch ein bisschen präziser sein.

Vor allem in größeren Ballungsräumen wäre die Meldebereitschaft – aus der Sicht des ORF und seiner Beitragstochter jedenfalls – noch ausbaufähig. Der ORF sucht nun Kontakt mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, um bessere und aktuellere Daten zu bekommen.

3,6 von vier Millionen Haushalten erreicht

Nach Angaben im Stiftungsrat hat der ORF bisher 3,6 Millionen Haushalte mit seinen Infos über den Beitrag (und wohl auch Zahlungsaufforderungen) erreicht. Laut Statistik Austria gibt es rund vier Millionen Hauptwohnsitze. Rund 10.000 Schreiben verschickt die OBS seit Monaten pro Tag, hieß es im ORF-Gremium.

Rund 80 Prozent der neuen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler hätten der OBS eine Sepa-Abbuchungsmandat erteilt. Das ORF-Gesetz sieht vor, dass neue Zahler den ORF-Beitrag gleich im Jänner für ein Jahr überweisen müssen, wenn sie kein solches Abbuchungsmandat erteilen. Mit Sepa-Einwilligung können sie halbjährlich oder alle zwei Monate zahlen.

Der Modus kommt 2026 laut Gesetz auch auf alle bisherigen Beitragszahler zu – entweder Sepa-Mandat für die OBS oder jährliche Zahlung. Wenn das Beitragssystem bis dahin hält. (fid, 12.3.2024)