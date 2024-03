Es steht eine Premiere in Linz an. ÖFB/Paul Gruber

Wien - Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bestreitet den Schlager gegen Deutschland zum Start der EM-Qualifikation am 5. April (20.30 Uhr/live ORF 1) in der Raiffeisen Arena in Linz. In der Anfang Februar 2023 eröffneten Heimstätte von Männer-Bundesligist LASK ist die ÖFB-Auswahl zum ersten Mal zu Gast. Die Spielorte für das Gruppe-A4-Rückspiel gegen den Rekord-Europameister zum Quali-Abschluss sowie die jeweils beiden Partien gegen Island und Polen stehen noch nicht fest.

"Nach dem Rekordspiel gegen Frankreich in Wien mit mehr als 10.000 Fans sowie dem erstmaligen, ausverkauften Ländermatch gegen Portugal in Altach freuen wir uns, mit dem Klassiker gegen Deutschland in der Raiffeisen Arena einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Frauen-Nationalteams zu setzen", wurde ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer in einer Aussendung zitiert. Am 26. September 2023 hatten 10.051 Anhänger in der Generali Arena bei der 0:1-Niederlage gegen Frankreich in der Nations League für einen neuen ÖFB-Frauen-Rekordbesuch gesorgt. Das Fassungsvermögen in Linz beträgt 19.080.

Anknüpfen

"Wir möchten an das erfolgreiche Nations-League-Heimspiel im Viola Park in Wien gegen Frankreich anknüpfen und das Stadion in Linz so gut wie möglich füllen", verlautete Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Teamchefin Irene Fuhrmann setzt in einer Neuauflage des mit 0:2 verlorenen EM-2022-Viertelfinales auf die Unterstützung von den Rängen. "Gegen einen Top-Gegner wie Deutschland wird es wieder auf die Unterstützung des Publikums ankommen, um bestehen zu können", sagte die 43-Jährige.

Die Nachfrage wird deutlich größer sein als zum Nations-League-Abschluss gegen Norwegen, als nur 1.300 Anhänger nach St. Pölten gekommen waren. Ticket-Infos werden in Kürze bekanntgegeben. Die weiteren Heimspiele steigen am 31. Mai gegen Island und 12. Juli gegen Polen. Auswärts gilt es am 9. April in Polen, am 4. Juni in Island und am 16. Juli, kurz nach dem Finale der Männer-EM, in Deutschland zu bestehen. Gegen Island tritt die DFB-Truppe am 9. April in Aachen an. (APA, 8.3.2024)