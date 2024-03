Wien – Die Schulgebäude sind zu klein. Es gibt zu wenig Platz für neue Klassenräume, die freien Plätze in den vorhandenen Räumlichkeiten sind bereits ausgeschöpft. Jetzt reagiert die Stadt Wien mit insgesamt 45 Containerklassen, die während der Planung und des Anbaus von weiteren Klassenzimmern an fünf Schulstandorten als vorübergehende Lösung für das Platzproblem dienen sollen. Ab dem kommenden Schuljahr werden einige Schülerinnen und Schüler der Offenen Volksschule (OVS) Siebenhirten, der Ganztagsvolksschule (GTVS) Rittingergasse, der GTVS/OVS Ada-Christen-Gasse, der Mittelschule Kagran und des Zentrums für Inklusion und Sonderpädagogik in der Hoefftgasse in den mobilen Schulklassen unterrichtet werden.

Die Containerklassen werden in einem "geschlossenen Verbund von maximal neun Klassenräumen, WC-Anlagen, Garderoben und einem Teamraum errichtet", heißt es am Freitag dazu seitens der Stadt Wien. Währenddessen würde die Planung von Zubauten laufen. Sobald diese fertiggestellt seien, würden die Containerklassen wieder abgebaut. Die betroffenen Schulen werden bei der Gestaltung der Anbauten mit einbezogen, betont die Stadt. Am Freitag konnte keine Schule dazu für eine Stellungnahme erreicht werden.

So ähnlich könnten die Containerklassen aussehen. Hier ein mobiles Klassenzimmer der HAK 1 in Salzburg. Foto: Probst Photographie

Negativ fiel das Prüfergebnis der baulichen Machbarkeit von Containerklassen für die GTVS Aspernallee und die Neue Mittelschule mit naturkundlich-technischem Schwerpunkt (NTS) 4 in der Schäffergasse aus. Die Stadt arbeite allerdings an innerstädtischen Anmietungsmöglichkeiten. Beispielsweise werde der derzeitige Standort der Volkshochschule in der Siebenbrunngengasse 37 im fünften Wiener Gemeindebezirk für einen neuen Schulstandort angemietet. Weitere Details sind zu dem geplanten Projekt aber noch nicht bekannt. Insgesamt starten im kommenden Schuljahr 103 neue Schulklassen und die 45 Containerklassen. In den vergangenen zehn Jahren seien von der Stadt Wien 1.200 Klassen an öffentlichen Pflichtschulen geschaffen worden. (Antonia Wagner, 8.3.2024)