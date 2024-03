Strenge Kreditvergaberegeln, hohe Zinsen, hohe Immobilienpreise. Und jetzt auch noch die Unsicherheit über geplante Maßnahmen der Regierung: Das alles macht es für die gewerbliche Immobilienwirtschaft gerade sehr schwer, Wohnungen und Häuser zu verkaufen. Denn die Regierung hat angekündigt, im Rahmen ihrer Wohnbauoffensive auch Erleichterungen für Käuferinnen und Käufer eines ersten Eigenheims zu schaffen. Ihnen sollen die Grundbuch- und die Pfandrechtseintragungsgebühren erlassen werden, und es soll günstige Kredite mit nur 1,5 Prozent Zinsen von den Ländern geben.

Bald soll es laut Regierung Erleichterungen für Käuferinnen und Käufer eines ersten Eigenheims geben. Getty Images/iStockphoto

Doch die Details fehlen noch. Genau über diese brauche es nun möglichst rasch Klarheit, sagte Gerald Gollenz, Fachverbandsobmann der Immobilientreuhänder in der WKÖ, auf einer Pressekonferenz. Denn vorerst hat sich die Intention der Regierung in ihr Gegenteil verkehrt: Aktuell stehe der Markt komplett still, sagte Gollenz; potenzielle Käuferinnen und Käufer warten ab, was genau da kommt. Man kann es ihnen nicht verdenken.

An einer anderen Front könnte sich demnächst etwas tun: Die 40. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums ist anberaumt. Jenes Gremiums also, das im März 2022 der Finanzmarktaufsicht die Einführung der strengen Kreditvergaberegeln empfohlen hat, umgesetzt dann mit der "KIM-VO" im August 2022, zunächst erst einmal befristet auf drei Jahre, bis zum 30. Juni 2025. Seither gibt es heftigste Diskussionen darüber, sehr oft wurde bereits die Abschaffung gefordert, und eventuell kommt es nun ja wieder zu der einen oder anderen Erleichterung. Grundsätzlich aber stellt man sich in der Branche darauf ein, dass die KIM-VO bleibt – auch über 2025 hinaus. (Martin Putschögl, 8.3.2024)