Gemeinsames Maßnahmenpaket der öffentlich-rechtlichen Sender in Österreich und Deutschland

Einen gemeinsamen "Baukasten gegen Sexismus" stellten die Gleichstellungsbeauftragten der öffentlich-rechtlichen Sender ORF, ARD, ZDF und Deutsche Welle vor. Die insgesamt 16 teils verpflichtenden, teils freiwilligen Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz würden bereits schrittweise in den Sendern umgesetzt. Die Gleichstellungsbeauftragten der beteiligten Medienunternehmen würden diese Umsetzung kontrollieren, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung zum internationalen Frauentag.

Maßnahmenkatalog gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: ORF vereinbart gemeinsamen "Baukasten gegen Sexismus" mit anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Harald Fidler

Verpflichtende Anti-Sexismus-Schulungen

Als "notwendige Maßnahmen" enthält der Baukasten der öffentlich-rechtlichen Funker etwa "klare Leitlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen" und Klauseln gegen sexuelle Belästigung in Dienstleistungs- und Produktionsverträgen, eine Beschwerdestelle und "klare Kommunikation dazu" sowie Infos über freiwillige Beratungsangebote.

Führungskräfte sollen zu Anti-Sexismus-Schulungen verpflichtet werden, für alle Ausbildnerinnen und Ausbildner soll es verpflichtende einschlägige Fortbildungsangebote geben. In Ablaufplänen soll es verpflichtende Hinweise für Produktionen geben.

"Empfohlen" werden in dem "Baukasten" zudem verpflichtende Anti-Sexismus-Schulungen für alle Auszubildenden in allen Bereichen, verpflichtende Anti-Sexismus-Schulungen für Aufnahme- und Dispositionsstellen und Schulungsangebote zu Diversität. Zudem Plakate und E-Learning-Angebote zum Thema und Infos zu Hass gegen Frauen im Netz. Angebote nach dem Motto "Kolleg:innen helfen Kolleg:innen" sollen Zivilcourage stärken.

Ein "sichtbares Bekenntnis der Geschäftsleitung gegen Sexismus" etwa auf Unternehmensseiten, Plakaten und Flyern empfiehlt der Anstalten übergreifende "Baukasten" ebenfalls.

Als optionale Maßnahmen rät das Maßnahmenpaket noch, "Gemeinsam gegen Sexismus" prominent zu kommunizieren, sowie zu Audio- und Videoinhalten zu den Themen Diversität, Gendergerechtigkeit, Gewalt gegen Frauen.

"Keine Chance für Sexismus"

Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke ließ bei der Gelegenheit verlauten, die ARD stehe "gemeinsam mit ZDF, ORF und Deutsche Welle für ein respektvolles, diskriminierungsfreies Miteinander". Der "Baukasten gegen Sexismus" zeige, "dass das kein Lippenbekenntnis ist". Die Maßnahmen setzten "ein Zeichen für eine Unternehmenskultur, in der Sexismus, sexuelle Belästigung und überholte Rollenklischees keine Chance haben". (red, 8.3.2024)