Pixel, klassisch gemalt in Öl und Eitempera auf Leinwand: "Elisabeth" aus der Serie "Schichtwechsel" der Künstlerin Bettina Beranek. Bildrecht Wien

Was wäre passiert, wenn Artemisia Gentileschis Lucretia bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts nicht sich selbst, sondern die gläserne Decke des Patriarchats erdolcht hätte? Vielleicht würde es die Ausstellung, die ab diesem Samstag im Künstlerhaus zu sehen ist, dann überhaupt nicht geben. Denn in Auf den Schultern von Riesinnen geht es vor allem um das Vermächtnis, aber auch das Vergessen von Frauen in der Geschichte.

Gegenwartskünstlerinnen, die in und um Wien leben und arbeiten, beschäftigen sich in den gezeigten Werken mit Malerinnen, Architektinnen oder Dichterinnen, deren Leistung lange in Archiven verstaubt ist oder es gar nicht erst in solche geschafft hat. Anna Meyer erzählt etwa auf 64 Plexiglasplatten die Kunstgeschichte neu: In Futurefeminismus (Wir lebten in 100 Jahren) fantasiert die gebürtige Schweizerin, wie es wohl gelaufen wäre, wären Frauen schon immer im Zentrum der Kunstwelt gestanden.

Gentileschi ist eine von vielen, deren Geschichte in der Schau neu erzählt wird, und mit Sicherheit eine der bedeutendsten: Sie ersticht auf einer von Meyers Platten nicht nur das Patriarchat, sondern taucht auch immer wieder in der Fotoserie A Woman’s Work is Never Done der Wiener Künstlerin Constanze Ruhm auf.

"Es war nicht angenehm"

Viel Zeit für einen Besuch einzuplanen empfiehlt sich – trotz einer recht luftigen Hängung braucht es Geduld, um sich die vielen Videoarbeiten anzusehen, die die Ausstellung bestimmen. Doch hat man erst einmal die Kopfhörer aufgesetzt, lohnt es sich: Dann erzählt die österreichische Malerin Florentina Pakosta in einem Gespräch mit der Filmemacherin Christiana Perschon davon, wie sie in ihren berühmten Porträts mächtigen Männern den Spiegel vorhält.

Oder man hört der Architektin Anna-Lülja Praun dabei zu, wie sie die männerdominierte Architekturszene des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Der Satz "Es war nicht angenehm, und ein Fremdkörper war ich schon", hallt lange nach. Die in Wien lebende Tirolerin Carola Dertnig hat Prauns Wohnung nach deren Tod fotografiert und mit den Bildern eine Diashow angefertigt.

Auch Isa Rosenberger ist in "Auf den Schultern von Riesinnen" vertreten. Reinhard Mayr

Dass sie die Schau "auch ganz anders hätte machen können", weiß die Kuratorin Nina Schedlmayer, trotzdem ist sie von den 14 Werken und deren Schöpferinnen "vollkommen überzeugt". Die Kunstkritikerin Schedlmayer ist Autorin eines Blogs, in dem sie sich vor allem mit der Rolle des Feminismus in der Kunst beschäftigt. "Eine Freundin hat mir einmal gesagt, dass eigentlich jede Künstlerin irgendeine Arbeit hat, in der sie sich auf eine andere bezieht", antwortet sie auf die Frage, wie die Idee zu Auf den Schultern von Riesinnen entstanden ist. "Heute profitieren Künstlerinnen ja enorm von ihren Vorgängerinnen, die sich den männlichen Kollegen entgegengestellt haben."

Am Ende des Rundgangs steht fest: Die gläserne Decke des Patriarchats hat Sprünge bekommen. Auch weil Künstlerinnen wie Anna Meyer heute nicht müde werden, die Gentileschis der Kunstgeschichte vor den Vorhang zu holen. (Caroline Schluge, 8.3.2024)