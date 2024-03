Die Fastfoodkette McDonald's schloss mit Ende letzten Jahres ihre Filiale in der Salzburger Getreidegasse und hat damit viele erstaunt. Immerhin ist die Lage hochfrequentiert und ein Touristenhotspot. Hohe Mieten, strenge Behördenauflagen und zu teure, aber notwendige Investitionen machten den Rückzug notwendig. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Bummelt man durch die Städte Österreichs, entsteht der Eindruck, dass immer mehr Geschäftsflächen leer stehen. Oder sie werden gar in eine Arztpraxis oder einen Kosmetiksalon umgewandelt. Bestätigen die Zahlen das Gefühl? Antworten gibt der elfte "City Health Check" des Handelsverbands und der Beratungsfirma Standort+Markt.

Österreichweit betrug die Leerstandsquote im Vorjahr 6,7 Prozent. Sie ist damit leicht rückläufig im Vergleich zu vor zwei Jahren. Dass die Lage für die Händler dennoch herausfordernd ist, zeigt sich bei der Entwicklung der Verkaufsflächen: Diese schrumpften in den Städten das fünfte Jahr in Folge, und zwar um 9.000 Quadratmeter. Das entspricht der Größe von eineinviertel Fußballfeldern. Auch die Raumnutzung in den Innenstädten verändert sich. Vor allem der Modehandel zieht sich zurück. Hier schrumpften die Verkaufsflächen in den vergangenen zehn Jahren um 100.000 Quadratmeter, also 14 Fußballfelder. Der Anteil des Einzelhandels verkleinerte sich im gleichen Zeitraum von fast drei Viertel auf zwei Drittel.

Warum sich diese Entwicklungen gerade jetzt zeigen

Der Druck im Handel wird größer. Dass das selbst vor großen Ketten nicht Halt macht, konnte man unlängst beobachten: Die polnische Bekleidungs- und Non-Food-Kette Pepco verkündete ihren Rückzug aus Österreich und meldete Insolvenz an. Davor war schon der Schuhhändler CCC vom Österreich-Aus betroffen.

Diese Entwicklungen liegen vor allem an zwei Faktoren: Erstens zwingen die Folgen der Teuerung mitsamt gestiegenen Energie- und Kreditkosten viele Händler zu Einsparungen. Hier spielen auch die Lohnabschlüsse des Handels in der Höhe von acht Prozent mit hinein, die für den Handel zwei Seiten hat: Zwar wirkt der Lohnabschluss des Handels mit acht Prozent konsumstabilisierend und damit positiv für die Händler, gleichzeitig wächst die Belastung durch anfallende Lohnkosten. Der stationäre Handel leidet seit Jahren unter der großen Konkurrenz von Onlineshopping-Anbietern. Spätestens seit Corona-Zeiten schätzen viele das Einkaufen unabhängig von Öffnungszeiten und bequem von der Couch aus. Vintage- oder Pop-up-Stores, die sich vor allem beim jungen Publikum großer Beliebtheit erfreuen, spielen zahlenmäßig nur eine untergeordnete Rolle.

Ende 2023 streikten die Handelsangestellten für mehr Lohn. Ein Plus von acht Prozent wurde erreicht. Doch die hohen Lohnkosten belasten die Händler. APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Strukturwandel ist im Gange

Hauptsächlich verändert hat sich, welche Städte vom Leerstand betroffen sind. Denn lange Zeit blieben vor allem die touristisch geprägten Zentren von Wien oder Salzburg von hohen Leerstandsquoten verschont. Dieses Bild hat sich spätestens seit der Pandemie stark gewandelt. Im Gegensatz zu dieser negativen Entwicklung fällt im City Health Check das langjährige Problemkind Wiener Favoritenstraße positiv auf. Mit niedrigen Leerstandsquoten können auch die kleineren Städte Feldkirch und Mödling punkten.

In ganz Österreich gibt es eine Vielzahl an Projekten zum Leerstandsmanagement, die Abhilfe schaffen sollen: Oftmals hilft die Stadt aktiv bei der Vermittlung freier Geschäftsflächen.

Die Wiener Favoritenstraße ist ein großer Gewinner des City Health Check. APA/TOBIAS STEINMAURER

Der Strukturwandel zeigt sich auch an den sogenannten Leerständen in Umbau. Diese wurden in den letzten Jahren zahlenmäßig immer mehr und erreichten ihren Höhepunkt 2021. Besonders auffallend ist das bei der Wiener Mariahilfer Straße. Sie sticht mit 17,9 Prozent an Leerständen inklusive Leerständen im Umbau heraus. Hier prägt vor allem der brachliegende Rohbau des Lamarr, des geplanten Luxuskaufhauses von René Benko, das Straßenbild.

Durch diese Umbauten verändert sich oftmals die Nutzungsart der Flächen: Viele Vermieter finden keine Nachmieter für die Flächen ihrer Bekleidungsgeschäfte und widmen daher in Richtung Gastronomie, Dienstleistungen oder Büroflächen um.

Roman Schwarzenecker von Standort+Markt appelliert an den Handel: Vor allem kleinere Fachgeschäfte sollten in eine bessere Onlinepräsenz investieren. Hilfreich könnte es außerdem sein, das eigene Geschäft weiter zu spezialisieren. So wird rasch aus "bloß" einem Sportgeschäft ein Fahrradfachgeschäft. Spinnt man das Rad weiter, könnte man in dieses Radfachgeschäft noch eine Reparaturwerkstätte integrieren und so Dienstleistungen in das eigene Angebot aufnehmen. (Sarah Kirchgatterer, 11.3.2024)