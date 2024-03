"Mary & George", "Supersex", "The Gentlemen", "Once Upon a Time in Hollywood", "In den Gängen", dazu die Radiotipps

PORNOKARRIERE

Supersex (I 2023, Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni) Wer schon immer wissen wollte, wie Rocco Siffredi zum weltbekannten Pornostar wurde: Netflix widmet der Lebensgeschichte des Italieners, verkörpert von Alessandro Borghi, eine eigene sechsteilige Serie. Netflix

HISTORIENSERIE

Mary & George (GB/USA 2024, Oliver Hermanus, Alex Winckler, Florian Cossen) Mary Villiers (Julianne Moore), die verarmte Witwe eines englischen Landadeligen, und ihr schöner Sohn George (Nicholas Galitzine) setzen alles daran, den schottischen König zu verführen. Sky X

SERIENABLEGER

The Gentlemen (GB/USA 2024, Guy Ritchie, Nima Nourizadeh, Eran Creevy, David Caffrey) Cannabis-Anbau als gewinnbringendes Geschäftsmodell für den verarmten Adel. Guy Ritchie hat die Grundidee seines Films aus 2019 nun auch in – nicht weniger gelackte – Serienform gegossen. Netflix

TV-TIPPS

18.00 EXPERTENGESPRÄCH

Asyl und Menschenrechte: Humane Migrationspolitik Bei Martin Wassermair ist Experte Gerald Knaus. www.dorftv.at

20.15 TARANTINO

Once Upon a Time in Hollywood (USA 2019, Quentin Tarantino) Leonardo DiCaprio und Brad Pit als zwei Hollywood-Handwerker in Quentin Tarantinos fulminanter Parallelerzählung zum Horror der Charles-Manson-Bande und dem Ende der Sixties. Als Sharon Tate glänzt Margot Robbie. Bis 22.50, ORF 1

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – In tödlicher Mission (For Your Eyes Only, GB/USA 1981, John Glen) Roger Moores vielleicht bester Einsatz als James Bond mit einer unvergleichlich coolen Carole Bouquet und einem Finale in einem Meteora-Kloster. Bis 22.55, Pro 7

22.55 DOKUMENTATION

Versprechen Kernfusion? Der Wettlauf um die Energie der Zukunft Ende 2022 lieferte eine Fusionsreaktion erstmals mehr Energie, als ihr zuvor zugeführt worden war. Der Wettbewerb um einen Fusionsreaktor wurde damit neu entfacht. Weltweit sind Forschungs- und Entwicklungsteams mit unterschiedlichen Ansätzen im Rennen. Bis 23.45, Arte

23.30 KRIMI

Columbo – Des Teufels Corporal (Columbo – By Dawn’s Early Light, USA 1974, Harvey Hart) Niemand sollte öfter einen Killer in der Columbo- Serie spielen als Patrick McGoohan. So auch in dieser feinen Folge der vierten Staffel mit Peter Falk als Ermittler mit zerknautschtem Trenchcoat. Bis 1.05, ORF 2

23.50 DROGENTHRILLER

Traffic – Die Macht des Kartells (MEX/USA 2000, Steven Soderbergh) Mit fahrigen Handkameraeinstellungen und parallel laufenden Handlungssträngen breitet Regisseur Steven Soderbergh ein komplexes Drogendrama aus. Bis 2.05, WDR

1.15 DRAMA

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber) Franz Rogowski als schweigsamer "Frischling" in einem abgelegenen Großmarkt, Sandra Hüller als "Miss Süßwaren". Thomas Stubers wunderbares Kammerspiel erzählt von einer fragilen Romanze und von offenen Wunden in Ostdeutschland. Bis 3.10, MDR