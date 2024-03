Über Facebook kaufen hunderte Menschen aus Deutschland und Österreich Schlachtpferde aus Bulgarien, um sie so zu retten. Zu spät merken viele Käuferinnen: Die Tiere kommen krank und ohne legale Papiere an. Dahinter steht eine ominöse Händlerin

Bei einer Stute, die nach Deutschland ging, ist es der Besitzerin bis heute nicht möglich, sich ihr zu nähern. Privat

Zuerst war es das Bild eines braun-weißen Pferdes mit leuchtenden Augen, darunter die Nachricht: "Bitte dringendst teilen! Nur mit eurer Hilfe beim Teilen können die armen Seelchen schneller rauskommen!" Als Irene F.* dieses Posting auf Facebook sah, wollte sie handeln. Angeblich stehe der Stute die Tötung bevor irgendwo in den Bergen Bulgariens. Wenn sie niemand rette, werde aus ihr Pferdefleisch. Das stramm gebaute Tier ist nur eines von vielen Einhufern, deren Fotos in der Gruppe geteilt werden. Laut Info: alles (Wild-)Pferde bei Bauern oder Schlachtern, die in die Wurst sollen.

"Das habe ich gleich höchstinteressant gefunden", erzählt die Kärntnerin dem STANDARD , der diese Geschichte monatelang recherchiert hat. F. ist Pferdekennerin, schon ihr Vater war im Noriker-Zuchtverband. Also schreibt sie Ivanka Zaharieva an, die Gründerin der Gruppe "Schlachtpferde suchen ein neues Zuhause". Noch am selben Tag unterschreibt sie den Kaufvertrag und überweist 1700 Euro für die Stute Rasse "Tinker" und 800 Euro für den Transport bis Kärnten. Aber mit dem, was dann auf sie zugerollt kam, hatte F. nicht gerechnet.

Diagnose Druse

Eine Woche später liegt ein schwerkrankes Pferd im Stall der neuen Besitzerin, hustet, ist schwach, hat Atemprobleme. F. ist verzweifelt. Ihr ältestes Pferd im Stall hatte sich angesteckt, kurze Zeit später war es tot. Die bulgarische Stute liegt zwei Wochen in der Klinik. Diagnose: Druse, eine schmerzhafte und hochansteckende bakterielle Infektionskrankheit.

Auch die Tiere anderer Besitzer hatten sich im Stall bereits angesteckt. F. muss mit 5.000 Euro für sie aufkommen, auch der Veterinär kostet sie tausende Euro. "Der Tierarzt hat gesagt, der Pass ist sicher gefälscht", sagt F. Die zwingend notwendigen Transportpapiere, genannt Traces, sind nie aufgetaucht. F. hat Angst, sich beim Veterinäramt zu melden, das ihr noch einmal bis zu 5.000 Euro Strafe aufbrummen könnte. "Ich habe illegal ein krankes Pferd über die Grenze bringen lassen", sagt F. "Das hätte so nie passieren dürfen."

Was F. widerfährt, wiederholt sich. Woche für Woche gehen Transporte mit vermeintlich geretteten Schlachtpferden aus Bulgarien nach Österreich und Deutschland. "The Horsez" heißt die Organisation, die sich als "Nonprofit für Pferderettung" ausgibt, Zaharieva ist die Gründerin. Eine Whatsapp-Gruppe ergänzt die Facebook-Gruppe. Käuferinnen wählen das Tier aus, überweisen das Geld. 1.500 bis 3.000 Euro, je nachdem ob Fohlen, Stute, Hengst oder Wallach, betragen die Kosten. Der Transport kostet extra knapp 1.000 Euro.

Der Transport dauert tagelang, und manche Käuferinnen berichten, die Tiere seien dehydriert angekommen. privat

Aufenthalt unbekannt

Dann kommt aber meist das böse Erwachen: Zahlreiche Pferde werden ohne vorgeschriebene Dokumente über die Grenze gebracht. Bei vielen scheinen die Daten wie Alter, Maße und Rasse vom Facebook-Angebot völlig abzuweichen. Einige sind krank und unterernährt. Es fehlen Blutuntersuchungen, Gesundheitszeugnisse. Wo sich Zaharieva in Bulgarien genau aufhält und woher ihre zahlreichen Pferde kommen, ist unbekannt. Die Recherche zeigt: Den Verkauf betreibt sie schon seit Jahren.

Nach hunderten Anfragen an Veterinärämter, Behörden, Ministerien und Ermittler in Österreich und Deutschland wird klar, wie unentdeckt der fragwürdige Handel mit den Pferden bleibt. Offizielle Stellen sind großteils ahnungslos. Die Referatsleitungen für Tierseuchen in Österreich und Deutschland wissen von nichts. Das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will keine Frage beantworten. Es werde keine Statistik geführt, über einzelne Fälle könne man nichts sagen.

Das österreichische Gesundheitsministerium erfährt erst durch die Recherche des STANDARD von dem Handel. Ein Recherchegespräch mit der Abteilung für Tierseuchen erlaubt die Ministeriumsspitze nicht. Lediglich das Umweltministerium in Thüringen und zwei deutsche Veterinärämter berichten noch von Pferden aus der Facebook-Gruppe. Das Bundesministerium sei wegen Verdachts der illegalen Einfuhr kontaktiert worden.

"Eine Einschätzung ist schwierig, da wir keine Erfahrung und kein Vergleichsmaterial haben." Andreas Hohsner, Inspektor für Fälschungsdelikte im BKA

In Österreich meldet sich Paul Ortner von der Landesveterinärdirektion Tirol zurück. Ein Amtstierarzt hat ihn über einen solchen Fall informiert. Die Käuferin wurde verwaltungsstrafrechtlich angezeigt, die Pferde wurden sichergestellt – wegen fehlender Traces und Blutuntersuchungen. Der wochenlange Behördenkontakt wirft mehr Fragen auf. Wie können jeden Monat Transporte aus Bulgarien starten, aber kaum eine Behörde bekommt etwas mit?

Eine Person, die sich damit intensiver befasst hat, ist die deutsche Juristin Bettina Nellen. Sie ist selbst Geschädigte von The Horsez. Nellen kommt aus dem Bereich Geldwäsche und Korruption. Sie spürte sofort, dass etwas nicht stimmte, als ihr Pferd abgeladen wurde, erzählt sie dem STANDARD. Es war gar nicht das, welches sie ausgesucht hatte. Zur ihr sollte ein bulgarisches Gebirgspferd, ein Karakachan, kommen. Zwar sei ihr Tier gesund, aber die Rasse sei unbekannt und das Alter stimme nicht. Eigentlich sollte sie tragend sein, davon merke sie aber nichts. Der Pass, sagt sie, sehe gefälscht aus. Traces? Fehlanzeige.

Sie sei in Afghanistan gewesen und habe einen Anschlag der Taliban überlebt, sagt Nellen. Vermeintlich illegaler Pferdehandel schockiere sie daher nicht. Sie trete gern dagegen auf. Ihr Veterinäramt hat sie selbst über die Ungereimtheiten informiert, aber irgendwann meldete sich dieses nicht mehr.

Häufig kommen die Pferde unterernährt und mit Mangelerscheinungen an. Das Bild rechts zeigt das Pferd kurz nach seiner Ankunft, völlig abgemagert. Nach einigen Wochen war es aufgepäppelt. privat

Verkauf via Facebook

Auch Nellen ist das Bild eines Pferdes auf Facebook ins Auge gestochen, einer Schimmelstute. Eine Frau, die wir hier CR nennen, schrieb ihr und habe sie zum Kauf der Stute angeregt. Weil Ivanka viel zu tun habe, würden CR und andere Administratorinnen bei der Abwicklung helfen.

Als die Stute da ist, vernetzt Nellen sich mit Irene F. und weiteren Käuferinnen, die auch von Problemen berichten. Nadja A.* etwa bekommt eine Stute mit geschwollenen Lymphknoten, Nasenausfluss und Schmerzen. Diagnose: Druse. Acht Wochen Quarantäne und 2000 Euro Tierarztkosten. "Im Vertrag stand drin, dass Blutuntersuchungen noch vor Ort gemacht werden", erzählt A. Davon fehle jede Spur.

Er habe von dem Pferdehandel bereits gehört, berichtet Inspektor Karl Frauenberger, Leiter der Abteilung Umweltkriminalität im Bundeskriminalamt Österreich, am Telefon. Ermittlungsauftrag gebe es keinen. "Immer wieder gibt es illegale Pferdeverbringungen aus dem Ausland", sagt er. Häufig würden diese Fälle mit falschen oder fehlenden Dokumenten bei den Verwaltungsbehörden landen, aber nicht zu ihm gelangen.

Behörden im Dunkeln

In Deutschland bekommen auch die wenigsten Veterinärämter von den Pferden, die ohne Traces ins Land kommen, etwas mit, sagt eine Amtsleiterin. Die Tiere würden so nur auffallen, wenn sich die Halter selbst beim Amt melden.

Die unglücklichen Fälle werden in der Zwischenzeit mehr. Nach einem Transport im Dezember nach Deutschland stirbt ein Wallach offenbar an zu viel Eiter im Bauchraum. Vor der Fahrt wurde er kastriert. Eine Stute verliert nach Ankunft ihr Fohlen. Kristina aus Sachsen nimmt ein verstörtes Pferd entgegen, die Stute tritt und beißt auch Wochen später. Sie leide noch unter Würmern und Pilzbefall. Alter und Rasse scheinen nicht gleich wie in der Anzeige zu sein. Kristina ist eine der wenigen, welche die Traces erhalten.

Einige Käuferinnen machen nach dem Transport bei Helferin CR Druck. Wo seien die Traces und wo die Blutuntersuchungen? Dem STANDARD liegen die Chats vor. CR antwortet, in Bulgarien schaue sich ein Amtsarzt die Tiere an, es sei nicht fair, nun nach Schuldigen zu suchen. Dann schreibt sie Nellen an: Sie solle nicht verbreiten, dass etwas schiefgelaufen sei. "Ich an deiner Stelle wäre jetzt bei meiner Stute und würde nach ihr schauen und nicht ihre Papiere übersetzen." Nellen will nun auch rechtliche Schritte einleiten.

Viele Käuferinnen, mit denen DER STANDARD gesprochen hat, erhalten die Transportdokumente der Schlachtpferde – genannt Traces – nicht. Ob die Stempel wirklich von der bulgarischen Lebensmittelbehörde kommen, bleibt unklar. privat

Schwierige Einschätzung

Konfrontiert mit Vorwürfen erklärt CR, sie sei eine zufriedene Käuferin und hätte als freiwillige Helferin begonnen, nachdem sie Anfragen von Interessierten bekommen hatte. Eine konkrete Rolle als Administratorin hätte sie nicht. Außerdem wisse sie nichts über fehlende Traces, außer bei zwei Transporten.

Ob die Pferdedokumente gefälscht sind, wie von einigen vermutet, können nur Fachleute einschätzen. Andreas Hohsner, Kontrollinspektor im Fachbereich Fälschungskriminalität beim Bundeskriminalamt, ist sich auch nicht sicher. Er klickt sich durch die Bilder der Pässe und Traces, die während der STANDARD-Recherche gesammelt wurden. Manche Pässe seien bloß zusammenkopierte Zettel in einer Plastikhülle, die Traces wirkten hingegen echt. Allerdings: Die Bezeichnung "Muster" wurde nicht entfernt, und als Versandort ist nur eine Transportfirma angegeben, von Zaharieva wieder keine schriftliche Spur. "Eine Einschätzung ist aber sehr schwierig, da wir keine Erfahrungswerte und kein Vergleichsmaterial haben", sagt Hohsner.

Spenden gesammelt

In der Whatsapp-Gruppe geht es inzwischen dynamisch weiter. Mitglieder äußern Misstrauen, die Administratorinnen löschen regelmäßig kritische Kommentare. Andere verteidigen die Rettung der Pferde.

Besonders viel wird über die Spendenaufrufe diskutiert, mit denen der Kauf einzelner Pferde gestützt werden soll. Die Administratorinnen schicken die Adresse zum Paypal-Konto von The Horsez. Für eine Stute und drei Fohlen wird rege Geld gesammelt, damit sie günstiger gerettet werden können. Die Zeit laufe ab. Ivanka könne sie nicht länger im Depot "reservieren", heißt es von einer Administratorin. Es kommen ein paar Hundert Euro zusammen.

Das eine Fohlen wird verkauft, ein anderes kauft offenbar Ivanka selbst, wie es plötzlich heißt. Wo die Spenden gelandet sind, wird nicht mehr kommuniziert. Eine Administratorin schreibt nur, sie wollen keine Schnäppchenjäger anziehen. In verschiedenen Chats werden unterschiedliche Spendenhöhen für einzelne Pferde genannt.

Die Tiere reisen illegal nach Deutschland oder Österreich. Diejenigen, die sie bekommen, nehmen oft kranke Pferde entgegen. So dürften sie nicht reisen. privat

Spendenaufrufe

Eine weitere Administratorin, hier genannt JP, ruft auch zum Spenden auf und löscht kritische Kommentare. Sie stellt sich letztlich als jene Person heraus, deren Pferde in Tirol sichergestellt wurden. DER STANDARD erreicht sie am Telefon. Sie glaube nicht daran, dass Pferde krank ankommen würden, sagt sie. Ob sie Tiere aus Bulgarien habe, will sie nicht sagen, die Herkunft gehe niemanden etwas an. Die Kritikerinnen würden Lügen über die Pferderettung verbreiten.

Ivanka Zaharieva ist in den sozialen Medien höchst präsent. Sie postet fast täglich neue Reitvideos oder Pferdebilder. Es finden sich noch drei Gruppen auf Facebook, die Ivanka zuzuschreiben sind. In einer ihrer Gruppen werden hauptsächlich Hunde zum Verkauf angeboten. Ivanka bietet teilweise dieselben Pferde auf der deutschen wie auf einer bulgarischen Seite an, auf der bulgarischen jedoch teils um weniger als die Hälfte des Preises. Informationen über den "Verein" gibt es kaum. Die Homepage weist weder Impressum noch eine Adresse auf.

Eine Anfrage bei der Behörde, deren Stempel auf den vorhandenen Traces zu sehen sind, verläuft bis Ende dieser Recherche erfolglos. Die Bulgarian Food Safety Agency hält uns mit Antworten mehr als eine Woche hin, richtet am Ende aus, sie würden erst später antworten. Es ist also nicht klar, ob die Stempel wirklich von ihnen stammen und wer die Ärzte sind, die die Papiere unterschrieben haben. Im Internet sind deren Namen nicht zu finden.

Die verkauften Tiere sollen zuvor Wildpferde gewesen sein. privat

Rettung oder Handel?

Dann erreicht DER STANDARD Ivanka Zaharieva am Telefon. Es könne vorkommen, dass Pferde Viren in sich tragen, manche seien eben Einhufer aus schlechter Haltung bei Bauern. Andere wiederum aus freier Wildbahn, die extra für Pferdefleisch gezüchtet würden. Das Geld decke die Kosten für Ärzte, das Futter und die Rettung ab.

"Wir verdienen dabei überhaupt nichts", richtet sie aus. In zehn Jahren habe sie schon rund 7000 Pferde gerettet. "Alle unsere Pferde reisen mit den Traces", bekräftigt Zaharieva, meint aber, dass viele deutsche und österreichische Ställe nicht im Onlinesystem der Traces registriert werden könnten. Jedenfalls gibt es Käuferinnen, welchen der Verkauf aus Bulgarien zuspricht. Eine Frau aus Deutschland berichtet, sie hätte zwei Fohlen von zwei Stuten anderer Käuferinnen bekommen sollen. Die eine sei aber vermutlich gar nicht schwanger, die andere wäre die gewesen, die ihr Fohlen verloren hatte. Das sei enttäuschend, sagt sie, allerdings sei der Kontakt mit Ivanka nie abgerissen. Sie vermute nicht nur monetäres Interesse bei der Vermittlung.

Letztlich meldet sich auch das österreichische Gesundheitsministerium noch einmal. Inzwischen gab es offenbar einen Austausch zwischen österreichischen und bulgarischen Behörden, die eigene Ermittlungen zu diesem Fall rückmeldeten. Auf Whatsapp geht es weiter wie bisher. Ein Mitglied schickt das Bild eines Hengstes in den Chat, sie hat es auf Facebook entdeckt. "Kann mir wer Infos geben, Geld ist da. Würde ihn gerne nehmen und da rausholen! Preis bitte." Dass die Rettung dieses Pferdes sie am Ende viel teurer kommen kann, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. (Melanie Raidl, 10.3.2024)