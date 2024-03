Ermitteln in den hellen Sommernächsten Alaskas: Al Pacino und Hilary Swank in "Insomnia - Schlaflos", Arte, 20.15 Uhr. © Section Eight/Summit Entertain

11.05 GESPRÄCH

Die Runde mit Raffaela Schaidraiter Über Europa vor der EU-Wahl diskutieren Stefan Lehne (Carnegie Europe), Jan Diesteldorf (Süddeutsche Zeitung), Ingrid Steiner-Gashi (Kurier) und Christian Ultsch (Die Presse). Bis 12.00, ORF 2

16.45 DOKUMENTATION

Leonora Carrington – Fantastische Surrealistin Die Doku beleuchtet Leben und Werk einer Künstlerin, die im Paris der Surrealisten an der Seite von Künstlern wie Max Ernst, André Breton und Pablo Picasso arbeitete und dennoch als weitgehend Unbekannte in Mexiko-Stadt starb. Bis 17.40, Arte

20.15 THRILLER

Insomnia – Schlaflos(USA/CA 2002, Christopher Nolan) Der bekannte Ermittler Will Dormer (Al Pacino) wird mit seinem Partner von Los Angeles in ein Kaff in Alaska geschickt, um den Mord an einer 17-jährigen Schülerin aufzuklären. Geplagt von Schlaflosigkeit entspinnt sich in den arktischen Sommernächten ein Katz-und-Maus-Spiel. Hilfe vor Ort kommt von Kommissarin Ellie Burr (Hilary Swank). Das höchst gelungene Remake des norwegischen Films Todesschlaf war ein Herzensprojekt von Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer). Bis 22.05, Arte

22.05 DOKUMENTATION

Javier Bardem – Präsenz pur Seit Javier Bardem 1992 in Jamon Jamon an der Seite seiner heutigen Frau Penélope Cruz spielte, war er in unterschiedlichsten Rollen – vom Parade-Macho bis zum Gelähmten – zu sehen. Für seine Rolle in No Country for Old Men heimste er einen Oscar ein. Die Doku zeichnet den Weg des 1969 in eine Schauspielerdynastie geborenen Spaniers nach. Bis 23.00, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Männer und Frauen – ein brutales Verhältnis? Gäste bei Claudia Reiterer: Juliane Bogner-Strauß (ehemalige Frauenministerin, ÖVP-Frauen), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende), Sonja Aziz (Rechtsanwältin), Fadi Merza (ehemalige Thaibox-Weltmeister), Markus Theunert (Männlichkeitsexperte und Psychologe). Bis 23.05, ORF 2

22.50 HOLLYWOOD

Oscars 2024 ORF 1 präsentiert zur Einstimmung auf die diesjährige Oscar-Nacht im Dolby Theatre in Los Angeles zunächst ab 22.50 die Favoriten, bevor es ab 23.30 auf den Red Carpet geht. Die eigentliche Übertragung der Show beginnt um Mitternacht – wieder kommentiert von Alexander Horwath und Lillian Moschen. Im Originalton gibt es die 96. Verleihung der Academy Awards auch wieder auf ProSieben zu sehen. Bis 3.00, ORF 1 und bis 3.30, ProSieben

23.00 DOKUMENTATION

Ballerina Boys Freude am Tanz und Männer in Tutus, die sich ihren Kindheitstraum erfüllen, eine Ballerina zu sein. Bis 23.55, Arte

23.05 DOKUMENTATION

She Chef (D/A 2023, Melanie Liebheit, Gereon Wetzel) Porträt der Kochweltmeisterin Agnes Karrasch, deren Weg an die Spitze durch die männlich dominierte Welt der Sterneküche führt. Bis 0.05, ORF 2