Lafnitz - Der FAC hat in der 2. Fußball-Liga den Rückstand auf Tabellenführer GAK am Freitag auch vorläufig nicht verkürzen können. Beim SV Lafnitz unterlagen die Wiener mit 1:2 (1:1), Leoben hat ab 20.30 Uhr (live ORF Sport +) gegen Ried die Chance, am FAC vorbei auf Platz zwei zu ziehen. Der elf Punkte vor den Floridsdorfern liegende GAK ist erst am Sonntag (10.30 Uhr) beim Amateure-Team von Stadtrivale Sturm Graz gefordert.

Lafnitz feierte dank des Doppelpacks von Andre Leipold (6., 76.) den zweiten Sieg in Folge, und das nach Gelb-Rot für Benjamin Nyarko (55.) fast 40 Minuten lang in Unterzahl. Der FAC traf durch Armand Smrcka (33.), ging nach vier Siegen und einem Remis aus den jüngsten fünf Spielen erstmals wieder als Verlierer vom Platz.

Bregenz konnte den FAC-Patzer nicht nutzen. Die Vorarlberger mussten sich gegen den FC Liefering trotz des Treffers von Bullen-Leihspieler Federico Crescenti (75.) mit einem 1:1 zufrieden geben, weil auch Luka Reischl (85.) im Finish noch traf. Bregenz liegt weiter zwei Punkte hinter dem FAC, von St. Pölten auf Platz fünf verdrängt. Der SKN feierte gegen die harmlosen Kapfenberger dank Dario Tadic (66.) und Johannes Tartarotti (87.) einen ungefährdeten 2:0-Erfolg.

Die Vienna präsentierte sich gegen den SV Horn auf der Hohen Warte ineffizient, die Gäste glänzten aber genau in dieser Hinsicht. Amir Abdijanovic (40.) und Kilian Bauernfeind (45.+1) sorgten kurz vor der Pause schon für die Vorentscheidung und dafür, dass die Niederösterreicher am punktegleichen Tabellenachten vorbeizogen. Der Anschlusstreffer von David Peham (91.) kam für die nun schon vier Spiele in Folge sieglose Vienna zu spät.

Schlusslicht Amstetten gewann durch Treffer von Angelo Gattermayer (23.) und Marcel Monsberger (51.) bei den im freien Fall befindlichen Stripfingern (5. Niederlage in Folge, Torverhältnis 0:17) 2:0 (1:0). Dank des zweiten Saisonsiegs bzw. des zweiten in den jüngsten drei Partien, zogen die Niederösterreicher zumindest bis zum Samstag mit dem FC Dornbirn gleich. (APA, red, 8.3.2024)