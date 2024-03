Fortbildungen über "Asbestimplantate" und ihre "überraschenden Eigenschaften" konnten Mediziner bei einer deutschen Zahnärztekammer zuletzt buchen und Kurse über "Zahnfleischhypnose" oder das "richtige Abrechnen von Cashmoney pur" – jedenfalls bis Freitagabend. Da outete TV-Satiriker Jan Böhmermann sein "ZDF Magazin Royale" als Anbieter solcher Kurse für Zahnmediziner, approbiert von zuständigen Ärztekammern. Die Kurse bringen allen jenen Zahnärztinnen und Zahnärzten vorgeschriebene Fortbildungspunkte, die ihre Leistungen mit Gesundheitskassen abrechnen wollen.

"Asbest-Implantate" und "Humorfettnäpfchen": Jan Böhmermann mit einigen offiziell angemeldeten Fake-Fortbildungskursen des "ZDF Magazin Royale" für Zahnärztinnen und Zahnärzte. ZDF Magazin Royale Screenshot

"Preiserhöhungen umsetzen"

Böhmermanns Satireaktion soll zeigen, wie einfach man bei deutschen Zahnärztekammern Fortbildungskurse für Zahnärzte und Zahnärztinnen unterbringen kann, die auch Punkte bringen. Wer Leistungen bei den Kassen abrechnen wolle, müsse binnen fünf Jahren 125 dieser Punkte nachweisen, referierte Böhmermann. Und er bringt dazu Beispiele für Kassen-konforme Kurse, die sich nicht das "ZDF Magazin Dental" ausgedacht hat.

"Face-Mapping. Schärfer beobachten - weiter Denken, erfolgreicher Handeln. Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften im Gesicht erkennen" ist so ein Kurs, den Böhmermann bei einer regionalen deutschen Zahnärztekammer entdeckt haben will, der bringe sieben Fortbildungspunkte. In einem Online-Kursausschnitt geht es etwa darum, was schmale Oberlippen nicht sagen könnten.

Einige Punkte bringen etwa auch Fortbildungen zu Themen wie "Das 1x1 des Überzeugens", "Preiserhöhungen umsetzen, ohne Patienten zu verlieren - Verkaufen ohne schlechtes Gewissen", "Richtiger Umgang mit Patienteneinwänden ('…zu teuer')" oder "Therapieoptionen finanziell erfolgreich vermitteln". Diese Kursinhalte will das "ZDF Magazin Royale" im mit Punkten belohnten Kursangebot deutscher Zahnärztekammern gefunden haben.

Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen

Kostenpflichtige Belagsentfernung jenseits des von Kassen übernommenen Zahnsteins oder auch Zahnregulierung für Kinder dienten Böhmermann zuvor als Belege für zahnmedizinwirtschaftlich optimiertes Wirken im Mundraum.

Böhmermanns Therapie funktioniert auch ganz ohne Lachgas, das in der Nerven schonenden Kinderzahnmedizin gern eingesetzt wird. Nebenwirkungen auf den nächsten Zahnarztbesuch nicht ausgeschlossen. (fid, 9.3.2024)