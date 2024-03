Chris Führich sorgte für das 2:0. AFP/THOMAS KIENZLE

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt weiter auf Champions-League-Kurs. Die Schwaben setzten sich zum Auftakt der 25. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend zu Hause gegen Union Berlin mit 2:0 (1:0) durch und festigten ihren dritten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß, der vor dem Spiel seinen Vertrag beim VfB bis 2027 verlängerte, rückte vorübergehend sogar bis auf einen Punkt an den FC Bayern München heran.

Die Stuttgarter Tore erzielten Serhou Guirassy (19.) mit seinem 21. Saisontreffer und Chris Führich (65.). Union-Profi Andras Schäfer sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (69.), Christopher Trimmel saß beim Tabellen-14. auf der Bank. (APA, red, 8.3.2024)