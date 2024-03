Marco Rossi in aussichtsreicher Position vor Avalanche-Goalie Alexandar Georgiev aber ohne Abschlussglück. USA TODAY Sports via Reuters Con

Denver (Colorado) – Nach zwei Siegen in Folge hat sich Minnesota Wild mit Marco Rossi in der NHL wieder geschlagen geben müssen. Beim 1:2 n.V. bei der Colorado Avalanche am Freitag (Ortszeit) verbuchten die Gäste zumindest einen Zähler. Waleri Nitschuschkin traf für Colorado nach 2:32 Minuten der Overtime im Powerplay entscheidend, nachdem Wild-Star Kirill Kaprisow auf die Strafbank musste. Der Vorarlberger Rossi blieb im achten Spiel in Folge ohne Scorer-Punkt.

Minnesota hatte vor der Partie Center Connor Dewar zu den Toronto Maple Leafs und Flügelstürmer Pat Maroon an die Boston Bruins abgegeben. Mit Brandon Duhaime war bereits an weiterer Stürmer an Colorado getradet worden, er kam gegen seinen Ex-Club bereits zum Einsatz. Die Wild erhielt durch die Wechsel künftige Draft-Picks sowie die Stürmer Luke Toporowski und Dmitry Owtschinnikow. (APA, 9.3.2024)