Team Norwegen. AFP/ISAAC HALE

Soldier Hollow - Norwegens Männer haben zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Soldier Hollow die Staffel klar vor Italien und Deutschland gewonnen. Johannes Thingnes Bö und Co. ließen sich auch von drei frühen Strafrunden nicht vom nächsten Sieg abhalten. Das ÖSV-Quartett Dominic Unterweger, Simon Eder, David Komatz und Patrick Jakob landete am Olympia-Schauplatz von 2002 an sechster Stelle. Im Frauen-Sprint klassierte sich Anna Gandler als Sechste und holte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Die 23-jährige Tirolerin blieb beim Bewerb im US-Bundesstaat Utah über die 7,5 km fehlerlos, auf einen Podestplatz fehlten ihr etwas mehr als 40 Sekunden. Gandler hatte zuletzt in Nove Mesto als Siebente im WM-Massenstart ihr bestes Resultat angeschrieben. Platz eins ging an Justine Braisaz-Bouchet, die Französin feierte trotz einem Fehlschuss im Stehend-Anschlag ihren dritten Sprint-Sieg in diesem Winter. Lisa Hauser wurde nach je einem Fehlschuss im Stehend- und Liegend-Schießen 27., die übrigen Österreicherinnen landeten außerhalb der Top 40. (APA, 9.3.2024)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Freitag in Soldier Hollow:

Männer, Staffel (4 x 7,5 km): 1. Norwegen 1:13:12,3 Std. (3 Strafrunden + 5 Nachlader) - 2. Italien +26,5 Sek. (0+8) - 3. Deutschland +27,3 (0+8). Weiter: 6. Österreich (Dominic Unterweger, Simon Eder, David Komatz, Patrick Jakob) +3:12,1 Min. (0+8)

Endstand Staffel-Weltcup nach 5 Rennen: 1. Norwegen 450 Punkte. Weiter: 6. Österreich 200

Frauen, Sprint (7,5 km): 1. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 20:42,7 Minuten (1 Strafrunde) - 2. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +13,4 Sek. (0) - 3. Lou Jeanmonnot (FRA) 19,2 (0). Weiter: 6. Anna Gandler +1:02,0 Min. (0) - 27. Lisa Hauser +2:07,6 (2) - 44. Anna Juppe +2:49,0 (4) - 51. Lea Rothschopf +3:07,7 (3) - 92. Tamara Steiner (alle AUT) +5:51,1 (5)

Weltcup-Stand (17 von 21 Rennen): 1. Tandrevold 934 Punkte - 2. Braisaz-Bouchet 845 - 3. Lisa Vittozzi (ITA) 816. Weiter: 27. Gandler 192 - 34. Hauser 145 - 42. Steiner 100 - 49. Juppe (alle AUT) 62